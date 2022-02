Již osmý odsuzující rozsudek si vyslechl u Krajského soudu v Ostravě vrah a násilník Ondřej Tulej (23) z Karviné. V base, kde si odpykává 12 let za vraždu, napadl spoluvězně židlí. Soud mu přihodil dalších pět let za těžké ublížení na zdraví. K soudu přišla odsouzence povzbudit jedna ze sester. Prchlivý útočník pochází z 23 sourozenců!

Incident se odehrál předloni v 1. června v cele číslo 204 karvinské káznice. Naštvaný Tulej se pohádal do krve s dalším trestancem Michalem H. (45), popadl sedmikilovou židli, a mrštil jí po ležícím muži. Díky pohotové reakci napadeného mu »jen« zpřelámal patu. Podle žalobce ho mohl i zabít.

„Řeknu jenom jedno: Bylo to vzájemné. Ani nevím, proč jsem souzen pouze já, ale asi to tak má být. My ve vězení žijeme všichni pohromadě, lezeme si tam na nervy. Toto je jen zlomek toto, co se tam vlastně odehrává,“ pravil u soudu Ondřej Tulej.

Napadený: On je šílený!

„Nemusel jsem být na světě, mohl jsem zemřít. On je naprosto šílený, toho se každý bojí, nikdo neví, co kdy udělá. Měl samé kázeňské tresty, dělal jen zle. Já mám nohu zlámanou, následky budou doživotní,“ řekl napadený Blesk.cz napadený Michla H. (45).

délka: 00:24.96 Video Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Martina Schwettrová popisuje obžalobu na Ondřeje Tuleje (23). Spoluvězně napadl židlí. Karel Janeček

Soud Tulejovi tak přidal dalších pět let ke stávajícím dvanácti, jež odpykává za vraždu. Tu spáchal v Karviné v roce 2016 pro 200 korun! Ubodal tehdy „pasáka“ ženy, od které očekával povyražení. Dáma ale peníze sbalila a utekla do blízkého domu. Tam se ženin druh popral s Tulejem. Konflikt vyvrcholil rozbodáním hrudníku, při kterém bylo zasaženo i mužovo srdce.

Sestra věří v jeho nevinu

„Měl těžké dětství. My jsme z 23 sourozenců. Ondra je chudák. Všechno to na něj hodili. On sám za nic nemůže,“ myslí si sestra odsouzeného Tereza (34), která bratra přišla jako jediná z rodiny k soudu povzbudit.

„Dostal dvanáct let za tu Karvinou, v tom byl nevinně. A nevinný je i teď. Co z něho bude, až vyjde z vězení? Kam se zapojí? Kde ho vezmou do práce? Co pak bude dělat?,“ rozmítala u soudu.