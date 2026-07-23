Mezinárodní záchrana českého cyklisty: Vážně se zranil v Německu!

Český cyklista se vážně zranil v Německu.
Český cyklista se vážně zranil v Německu.
Cyklistu našla německá záchranná služba.
Jako nejlepší postup zvolila letecký transport.
Německá posádka však byla zaneprázdněná.
Autor: Kamil Morávek - 
23. července 2026
12:24

Český cyklista nešťastně spadl a přivodil si vážná zranění na území Německa. Na místo vyrazili místní záchranáři, kteří určili, že je třeba leteckého transportu. Německá posádka však byla zrovna zaneprázdněná a do akce tak vyrazil český vrtulník. Díky špičkové mezinárodní koordinaci se muže podařilo zachránit.

Poraněného cyklistu našli záchranáři ve čtvrt na dvanáct v noci zhruba 4 metry pod silnicí. Utrpěl vážné poranění. Zdravotníci kvůli nízké citlivosti končetin předpokládali, že došlo i ke zranění zad. Jako nejlepší možnost transportu tak zvolili vrtulník. Jenže německé letecké posádky byly v tu dobu plně vytížené.

Na scénu proto nastoupili čeští letečtí záchranáři. „Po rychlé komunikaci s dispečinkem ZZS v Karlových Varech byla zvolena varianta využití LZS z Plzně,“ popsali zástupci Horské služby na facebooku. Právě jejich stanice v Bublavě byla vybrána jako nejlepší místo, kde pacienta předat ze sanitky do vrtulníku. Díky dobré koordinaci všech zúčastněných složek se záchrana vydařila, jak nejlépe mohla.

„Vrtulník přiletěl na místo předání zhruba ve čtvrt na jednu a pacient byl za asistence zdravotníků, Horské služby a hasičů předán na palubu k dalšímu transportu,“ popsali záchranáři. Pro cyklistu tak vše dopadlo nejlépe, jak jen mohlo. A to i navzdory velmi vážným zraněním, která si přivodil.

Video se připravuje ...
Při nehodě na Blanensku zemřel cyklista (únor 2026).
Zdroj: Policie ČR

Český cyklista se vážně zranil v Německu.
Český cyklista se vážně zranil v Německu.
Cyklistu našla německá záchranná služba.
Jako nejlepší postup zvolila letecký transport.
Německá posádka však byla zaneprázdněná.

Témata:
horská službaFacebookNěmeckoPlzeňKarlovy Varysilnicecyklistazraněnívrtulník
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
53 let po smrtelné nehodě Štaidla: Aukro nabízí foto tragédie!
Aha!
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Nechybujte při výběru slunečních brýlí! Zjistěte, jaká barva skel je pro vás nejlepší
Dáma
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Hubnutí po porodu: Jak dostat bříško do formy?
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
Mrtvé stránky a hluché telefony. Populární autobazar dlužící stamiliony se odmlčel investorům
e15
Chorý pokračuje ve Slavii! Dostal jsem příkaz od Tykače, popsal Tvrdík rozhodování
Chorý pokračuje ve Slavii! Dostal jsem příkaz od Tykače, popsal Tvrdík rozhodování
iSport
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Rozpočtový hazard s požehnáním Motoristů: Pavel vetoval zadlužování, Babiš propadl hysterii
Reflex
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Bu bu bu! Hlášení v italských vlacích vás možná vyděsí. Máte se bát?
Lidé a země