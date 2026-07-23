Mezinárodní záchrana českého cyklisty: Vážně se zranil v Německu!
Český cyklista nešťastně spadl a přivodil si vážná zranění na území Německa. Na místo vyrazili místní záchranáři, kteří určili, že je třeba leteckého transportu. Německá posádka však byla zrovna zaneprázdněná a do akce tak vyrazil český vrtulník. Díky špičkové mezinárodní koordinaci se muže podařilo zachránit.
Poraněného cyklistu našli záchranáři ve čtvrt na dvanáct v noci zhruba 4 metry pod silnicí. Utrpěl vážné poranění. Zdravotníci kvůli nízké citlivosti končetin předpokládali, že došlo i ke zranění zad. Jako nejlepší možnost transportu tak zvolili vrtulník. Jenže německé letecké posádky byly v tu dobu plně vytížené.
Na scénu proto nastoupili čeští letečtí záchranáři. „Po rychlé komunikaci s dispečinkem ZZS v Karlových Varech byla zvolena varianta využití LZS z Plzně,“ popsali zástupci Horské služby na facebooku. Právě jejich stanice v Bublavě byla vybrána jako nejlepší místo, kde pacienta předat ze sanitky do vrtulníku. Díky dobré koordinaci všech zúčastněných složek se záchrana vydařila, jak nejlépe mohla.
„Vrtulník přiletěl na místo předání zhruba ve čtvrt na jednu a pacient byl za asistence zdravotníků, Horské služby a hasičů předán na palubu k dalšímu transportu,“ popsali záchranáři. Pro cyklistu tak vše dopadlo nejlépe, jak jen mohlo. A to i navzdory velmi vážným zraněním, která si přivodil.
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