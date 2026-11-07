Šokující záběry z veterinární kliniky v Karlových Varech: Těla mrtvých psů létala vzduchem do kontejneru

Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Autor: Kateřina Moravcová - 
7. listopadu 2026
05:00

Sociálními sítěmi otřásá šokující video. Zachycuje pracovníka kafilérie, který z terasy veterinární kliniky v Karlových Varech vyhazuje těla uhynulých psů a dalších zvířat
do kontejneru.

Majitelé domácích mazlíčků se na otevření nové veterinární kliniky ELITE VET, s. r. o., s nepřetržitým provozem velmi těšili. Moderně vybavený a zrekonstruovaný objekt však hned v úvodu zasáhl šokující skandál. Naděje vystřídalo zklamání poté, co na veřejnost unikly záběry, na kterých během prvního svozu 23. října zaměstnanec kafilérky necitlivě házel těla uhynulých zvířat z terasy přímo do asanačního kontejneru.

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Agresivní chování

Svoz zajišťovala společnost VAPO z Podbořan, kterou si klinika na tuto službu objednala. Podle provozovatele nové veteriny Lukáše Nechanického byla celá akce naplánována mimo běžnou provozní dobu, a to na 7:30 ráno. Kafilérka byla údajně předem upozorněna na specifičnost objektu, zvlášť na komplikovanější přístup k mrazicímu boxu, kde byla těla uložena.

Chování pracovníka svozové firmy, který na místo dorazil o deset minut dříve, ale šokovalo i přítomný personál. Podle svědků začal okamžitě reagovat vulgárně a agresivně, rozčiloval se nad komplikovaným přístupem a dožadoval se zadní rampy, kterou klinika nedisponuje. „Než dorazila pověřená asistentka, muž začal sám bez povolení vyjímat těla zvířat z mrazicího boxu. Následná asistentčina prosba o lidštější přístup situaci neuklidnila. Pracovník s kadávery hrubě házel a nakonec zvolil šokující řešení – zvířata spouštěl z balkonu přímo na korbu auta. Vzniklá situace nás velmi mrzí,“ lituje celé události Nechanický.

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Šílené zacházení s uhynulými zvířaty v Karlových Varech
Zdroj: Sociální sítě

Porušení zákona?

Firma VAPO se za necitlivé spouštění mrtvých zvířat z balkonu kliniky rovněž omlouvá. Podle slov jednatele společnosti musel pracovník kvůli chybějícímu přístupu pro svozový vůz a neposkytnutí zákonné součinnosti ze strany personálu situaci řešit sám. „Chápeme, že tento způsob mohl být pro přítomné osoby šokující. Nechceme jej prezentovat jako standardní ani žádoucí postup. Do budoucna budeme trvat na předchozí dohodě s provozovateli veterinárního zařízení o způsobu zpřístupnění kadáverů a zajištění potřebné součinnosti při jejich nakládce,“ říká jednatel společnosti VAPO Petr Bejček.

Podle karlovarského advokáta Ronalda Němce mohlo dojít k porušení zákona. „Z videa lze dovodit, že by se mohlo jednat o přečin výtržnictví podle paragrafu 358 odst. jedna trestního zákoníku. Kdy se domnívám, že by mohlo jít o hrubou neslušnost. Bylo by však nutné znát celý kontext děje. Pravděpodobně jde však spíše o přestupek proti veřejnému pořádku podle paragrafu 5 odst. jedna zákona 251/2026,“ míní Němec. Případem se již zabývají karlovarští policisté.

Jak to běžně chodí u jiných veterinářů

„Na naší klinice automaticky balíme všechna mrtvá zvířata do tvrzených pytlů, která přímo z chladicích boxů každý den odváží svozová firma,“ říká spolumajitel sokolovské veterinární D.C. clinic Tomáš Černý.

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Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.
Agresivní pracovník házel s mrtvými těly zvířat.

Témata:
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Kateřina Moravcová
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jiri lokvenc ( 7. listopadu 2026 05:28 )

k takovému veterináři bych nešel

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