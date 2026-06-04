Hrůza v Kynšperku: U domu našli dětskou ruku! Podezřelou ženu policie dopadla

V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
Aktualizováno -
4. června 2026
18:06
Autor: Kateřina Moravcová, Štepánka Grofová, ČTK - 
4. června 2026
10:34

Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku čelí od středečního večera znepokojivé události. U jednoho z místních domů byla nalezena horní část dětské ruky. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči od rána prohledávaji okolí místa nálezu. Pátrají i na cyklostezce a prohledávají město. Policie zadržela podezřelou osobu.

Podle dostupných informací probíhalo intenzivní prohledávání areálů místních firem i přilehlého okolí. Policisté se snaží zajistit stopy a zjistit, zda se v oblasti nenacházejí další části těla nebo důležité důkazy, které by vedly k objasnění případu. Policie krátce před šestou hodinou odpolední potvrdila, že dopadla podezřelou osobu. Podle informací serveru Krimi Plzeň jde o ženu. 

„V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku byla nalezena část lidského těla. V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle informací serveru Krimi-Plzeň našli lidé v Hornické ulici dětskou paži a igelitovou tašku s rozsáhlými krevními stopami. Server uvedl, že mělo jít o ruku zřejmě mladšího dítěte oddělenou v ramenním kloubu.

Nález otřásl i místními obyvateli. „Já sama jsem těhotná, čekám první dítě, a když něco takového slyším, je to katastrofa,“ řekla Blesku paní Lenka (29).

„K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ řekl Kopřiva před polednem. Ve 14:00 upřesnil, že pátrací akce pokračuje. „Několik desítek policistů nyní prohledává terén kolem řeky Ohře a terén lemující cyklostezku. Další policisté provádí šetření v ulicích města,“ řekl.

Video  V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.  - Blesk: Kateřina Moravcová
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Témata:
policieokres Sokolovlidské těloXSokolovKynšperk nad Ohří
Kateřina Moravcová
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Patri Malý ( 4. června 2026 18:58 )

Tak už Eržiku drapli...

Bozena Vildmanova ( 4. června 2026 18:36 )

Fakt hnus jaké má myšlenkové pochody lidský mozek!!! 👎 Krájet takovou bestii po cm. aby také trpěla zrůda.

Uživatel_5646758 ( 4. června 2026 18:08 )

Zas hyeny z blesku budou mít senzaci 🤮😡

Miloš Beránek ( 4. června 2026 18:04 )

Sohlas

Miloš Beránek ( 4. června 2026 18:03 )

👍👍👍👍👍👍😭

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