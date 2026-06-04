Hrůza v Kynšperku: U domu našli dětskou ruku! Podezřelou ženu policie dopadla
Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku čelí od středečního večera znepokojivé události. U jednoho z místních domů byla nalezena horní část dětské ruky. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči od rána prohledávaji okolí místa nálezu. Pátrají i na cyklostezce a prohledávají město. Policie zadržela podezřelou osobu.
Podle dostupných informací probíhalo intenzivní prohledávání areálů místních firem i přilehlého okolí. Policisté se snaží zajistit stopy a zjistit, zda se v oblasti nenacházejí další části těla nebo důležité důkazy, které by vedly k objasnění případu. Policie krátce před šestou hodinou odpolední potvrdila, že dopadla podezřelou osobu. Podle informací serveru Krimi Plzeň jde o ženu.
„V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku byla nalezena část lidského těla. V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle informací serveru Krimi-Plzeň našli lidé v Hornické ulici dětskou paži a igelitovou tašku s rozsáhlými krevními stopami. Server uvedl, že mělo jít o ruku zřejmě mladšího dítěte oddělenou v ramenním kloubu.
Nález otřásl i místními obyvateli. „Já sama jsem těhotná, čekám první dítě, a když něco takového slyším, je to katastrofa,“ řekla Blesku paní Lenka (29).
„K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ řekl Kopřiva před polednem. Ve 14:00 upřesnil, že pátrací akce pokračuje. „Několik desítek policistů nyní prohledává terén kolem řeky Ohře a terén lemující cyklostezku. Další policisté provádí šetření v ulicích města,“ řekl.
Tak už Eržiku drapli...