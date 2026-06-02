Záhadná úmrtí amerických vědců: Našli tělo zmizelé odbornice, zkoumala UFO!

Pohřešovaná Melissa Casiasová z Los Alamos
Autor: Nicole Kučerová - 
2. června 2026
19:47

Spojené státy americké přišly v posledních dvou letech o více než desítku elitních vědců zaměřujících se na výzkum zbraní, vesmír i UFO. Někteří zmizeli, jiní záhadně umřeli. Po téměř roce pátrání se našlo tělo Melissy Casiasové, která pracovala v laboratoři v Los Alamos.

Ostatky Melissy Casiasové (†53) našel turista v národním parku v Novém Mexiku. Zesnulá žena pracovala v Národní laboratoři v Los Alamos, která je známá vývojem atomové bomby během druhé světové války. Melissu policie pohřešovala od června minulého roku, kdy náhle opustila domov bez mobilu, peněženky nebo klíčů a naposledy byla spatřena u silnice v o téměř 13 kilometrů vzdáleném městě, informovalo americké CNN.

Zařadila se tak na seznam záhadně zesnulých vědců, odborníků a dalších pracovníků spojovaných s utajovaným státním programem v oblasti vývoje zbraní, výzkumu a informací spojených s UFO! Podle policie nedaleko těla ležela i ruční střelná zbraň. Příčina a způsob smrti ale zatím nebyly stanoveny, uvedlo BBC.

Dcera zesnulé Melissy popřela spojitost matky se zbraní. Podle ní zesnulá nikdy zbraň nevlastnila a Glock ráže 9 mm ani nikdy nepoužila. „Většinu času trávila v areálu Národní laboratoře Los Alamos, kde jsou střelné zbraně přísně zakázané,“ argumentovala.

Podle deníku The Sun vyšetřovatelé oblast už dříve prohledali a našli pouze její boty. Melissa přitom není jediná pracovnice z Los Alamos, která záhadně zmizela. Anthony Chavez (78) v květnu minulého roku opustil laboratoř a od té doby ho nikdo neviděl. Mezi další pohřešované nebo mrtvé patří Frank Maiwald a Michael Hicks z NASA, bioložka Amy Eskridge, Nuno Loureiro z MIT, generálmajor William Neil z výzkumné letecké laboratoře a další.  

Video  Policie v Missouri zastavila při silniční kontrole UFO. Jedná se o předělaný model vozu Geo Metro nadšence Stevena Andersona (58)  - TikTok/@stephaniecleveland79
Video se připravuje ...
Uživatel_5661015 ( 2. června 2026 20:18 )

Neci se deje. To neni jen tak

