Medvědice na Slovensku pokousala muže: Na místě zasahoval vrtulník
V žilinské nemocnici byl hospitalizován muž, kterého v úterý večer u severoslovenské obce Stráňavy napadla medvědice. Šestatřicetiletý muž podle serveru Sme.sk utrpěl tržné rány a byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice se dvěma loňským mláďaty.
„Pacient byl hospitalizován s četnými poraněními na různých částech těla. Je ve stabilizovaném stavu,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Žilině Zuzana Fialová. Do nemocnice přepravil zraněného záchranářský vrtulník.
Policie ještě v úterý večer informovala o incidentu zásahový tým pro medvěda hnědého, jehož členové spolu s policejní hlídkou prozkoumali místo útoku na turistické stezce na rozhraní lesa a louky. „Na místě zaznamenali četné známky přítomnosti medvěda hnědého: trus a rozhrabaná mraveniště i krev zraněného na trávě. Členové zásahového týmu pořídili dokumentaci na místě útoku a společně s policejní hlídkou důkladně prověřili okolí,“ informoval Národní park Malá Fatra. Medvědici se dosud nepodařilo najít. Na místě záchranáři nainstalovali fotopast, která má zaznamenat případný návrat šelmy.
Obec Stráňavy vyzvala obyvatele a návštěvníky, aby až do odvolání nevstupovali do lesa a vzdálenějších míst mimo zastavěné území obce, a předešli tak případnému napadení medvědem. Starosta obce Branislav Štrba den před útokem upozorňoval na pohyb medvěda na opačné straně obce.
Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. Zvířata se lidem obvykle vyhýbají, pokud je včas zpozorují. Mohou však zaútočit, když se cítí být zaskočena, nebo pokud se samice obávají o svá mláďata. V posledních letech několik setkání lidí s medvědy skončilo smrtí, poznamenala agentura DPA.
Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy.
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