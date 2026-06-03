Velrybí celebrita skutečně byla samice: „Timmyho“ budou pitvat

Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Uhynulá velryba Timmy.
Autor: Andrea Vídeňská - 
3. června 2026
11:11

Příběh velryby, jejíž osud sledoval se zatajeným dechem celý svět, má další zvrat. Fotky ukazují obrovské tělo, které táhne průmyslový naviják na pláž. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí plánuje ve čtvrtek provést náročnou pitvu, která má objasnit příčinu smrti zvířete.

Velryba, které lidé přezdívali Timmy, uvízla už v březnu v Baltském moři. Následovalo několik pokusů dostat ji zpět do Severního moře, do jejího přirozeného prostředí. Odborníci už tehdy varovali, že velryba je ve velmi vážném zdravotním stavu a krůček od smrti.

Poslední záchranná akce proběhla začátkem května, ale ani ta nepřinesla úspěch. Zvíře bylo totiž extrémně vyčerpané a navíc mělo poškozenou kůži kvůli nižší slanosti baltské vody.

Navzdory obrovskému úsilí záchranářů se velrybu Timmy nepodařilo zachránit a její příběh skončil tragicky. Dodnes není jasné, jak se obří tělo dostalo až k dánskému ostrovu Anholt. Úřady chtějí tělo odstranit co nejrychleji, protože leží na oblíbené pláži, píše web BBC.

Neobvyklá a mimořádně náročná pitva velryby, která má trvat přibližně šest hodin, se odehraje na dánské pláži ve čtvrtek. Původní plán na převoz obrovského a silně nafouklého těla do přístavu ztroskotal. Uvnitř mršiny se hromadí plyny, což vyvolává obavy, že by mohlo dojít k explozi. Z tohoto důvodu budou odborníci pracovat přímo pod širým nebem a pokusí se odhalit, co stálo za smrtí nebohého zvířete.

Podle Mortena Abildstrøma z Dánské agentury pro životní prostředí dorazí na ostrov veterináři a vědci, kteří odeberou vzorky potřebné k dalšímu zkoumání. Poté se tělo velryby rozřeže na menší části. Ty budou následně převezeny jinam a bezpečně se zlikvidují.

Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Průmyslový naviják táhne Timmyho na pláž.
Uhynulá velryba Timmy.

Video  Velryba v Atlantiku převrátila téměř čtyřmetrovou loď.  - X.com/@ryanwhitney6
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Témata:
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Andrea Vídeňská
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