Bizarní překážka na kolejích: Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně

Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
30. října 2026
13:00

Vlak ve středu večer v Jihlavě narazil do kamene, pláště z horského kola a plastového houpacího koně. Jen díky obrovskému štěstí souprava se sedmi cestujícími nevykolejila. Policisté nyní pátrají po pachateli, který mohl způsobit vážnou železniční nehodu.

Nad tím, co neznámý pachatel nastražil na železniční koleje v Jihlavě, zůstává rozum stát. Kámen, plášť z horského kola a houpací kůň z tvrzeného plastu. Z těchto předmětů vytvořil nějaký „chytrák“ překážkovou dráhu.

Vlak mohl vykolejit

Strojvedoucí vlaku, který ve středu krátce po půl osmé večer projížděl mezi zastávkami Jihlava a Jihlava-město, nic netušil. Vlak do hromady harampádí přímo vjel. Největší problém nastal ve chvíli, kdy houpací kůň uvízl na pravém předním kole soupravy. Stačilo málo a tragédie mohla být na světě. Vlak naštěstí nevykolejil a strojvedoucí ho dokázal bezpečně zastavit. „Ve vlaku cestovalo v době události sedm cestujících. Provoz na železniční trati byl na nezbytně nutnou dobu přerušen,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková

Policisté soupravu i místo nálezu důkladně prohlédli. Prvotní kontrola naštěstí neodhalila žádné zjevné poškození vlaku. Policisté po neznámém pachateli pátrají. Případ vyšetřují jako podezření z pokusu o poškození cizí věci.

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Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Vlak v Jihlavě najel na houpacího koně.
Ilustrační foto.

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Po srážce s nákladním autem vykolejil u Březnice vlak.
Zdroj: Blesk/jf

Témata:
vlakvlaková dopravavlakové nádražívlaková soupravapřekážkavlakvedoucíJihlavahorské kolonehodahoupací kůň
Andrea Vídeňská
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