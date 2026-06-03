Téměř sto let stará záhada znovu na scéně: Pomůže DNA test objasnit vraždu chlapečka (†2)?

Nejznámější světový únos: Dítě známého letce omylem zabil, přesto požadoval výkupné
Nejznámější světový únos: Dítě známého letce omylem zabil, přesto požadoval výkupné
Tělíčko Charles juniora bylo nalezeno pouhé čtyři a půl míle od domu Lindberghových
Tělo identifikovali díky oblečení a prstů u nohy dítěte
Malý Charles zemřel při únosu
Autor: Andrea Vídeňská - 
3. června 2026
12:00

Záhada, která Američanům téměř sto let nedá spát, by se mohla znovu otevřít. Po 93 letech by moderní analýza DNA mohla vrhnout nové světlo na jeden z nejslavnějších kriminálních případů 20. století. Únos a vraždu malého syna legendárního letce Charlese Lindbergha. Vědci chtějí zjistit, zda odsouzený Bruno Hauptmann jednal sám, nebo zda za zločinem stáli i další dosud neodhalení pachatelé.

Příběh, který svého času vyvolával emoce, se stal 1. března 1932. Tehdy neznámý pachatel unesl z domu slavného pilota jeho dvacetiměsíčního syna Charlese Lindbergha mladšího. Chlapec zmizel přímo z dětského pokoje ve druhém patře domu v New Jersey. Únosce se dovnitř dostal pomocí podomácku vyrobeného žebříku a po rodičích požadoval vysoké výkupné, jak uvedl deník The Guardian.

Řada nejasností

Navzdory zoufalému pátrání a zaplacení výkupného ale tragédie skončila tím nejhorším možným způsobem. Tělo malého chlapce bylo o několik týdnů později nalezeno nedaleko Lindberghova domu. Policie z únosu a vraždy obvinila německého přistěhovalce Bruna Hauptmanna. Muž byl usvědčen především na základě nepřímých důkazů. Policii se podařilo vystopovat část výkupného přímo k Hauptmannovi. Vyšetřovatelé navíc tvrdili, že žebřík, po kterém únosce vylezl do pokoje malého Charlese, byl vyroben ze dřeva z pachatelova domu.

Hauptmann však až do své popravy tvrdil, že je nevinný. Řada historiků upozorňuje, že nikdy nebylo spolehlivě prokázáno, že Hauptmann jednal sám. Pro výkupné si přišel muž přezdívaný „John ze hřbitova“ a podle svědků vypadal úplně jinak než Hauptmann. Doktor John Condon, který únosci peníze předával, opakovaně prohlašoval, že odsouzeného Němce nikdy neviděl.

Pomůže moderní věda?

Právě tento případ by mohla objasnit moderní věda. Skupina historiků a odborníků usiluje o přístup k originálním dopisům o výkupném uložených v archivu státní policie v New Jersey. Na poštovních známkách a obálkách by se totiž podle odborníků mohly stále nacházet stopy slin původního odesílatele. Pokud by se podařilo získat DNA, mohli by vědci zjistit, zda dopisy skutečně odesílal Hauptmann, nebo zda za únosem stáli i další lidé.

Forenzní experti tvrdí, že dnešní technologie dokážou získat genetický materiál i z velmi starých dokumentů, aniž by je poškodily. Podobné metody už v minulosti pomohly vyřešit řadu historických případů a usvědčit pachatele desítky let starých zločinů.

Nejznámější světový únos: Dítě známého letce omylem zabil, přesto požadoval výkupné
Nejznámější světový únos: Dítě známého letce omylem zabil, přesto požadoval výkupné
Tělíčko Charles juniora bylo nalezeno pouhé čtyři a půl míle od domu Lindberghových
Tělo identifikovali díky oblečení a prstů u nohy dítěte
Malý Charles zemřel při únosu

Video  Magnus Gäfgen unesl syna z bohaté rodiny, aby získal tučné výkupné. To se ale zvrtlo..  - Videohub
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Andrea Vídeňská
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