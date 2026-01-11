Šok v přístavu: Na přídi lodi ležela zdechlina velryby

Přístav v New Jersey
Plejtvák. Ilustrační foto
11. ledna 2026
Americká pobřežní stráž v přístavu Gloucester City v New Jersey má za sebou vskutku netradiční zásah. Na přídi jedné z kontejnerových lodí v přístavu viselo tělo mrtvé velryby! Úřady zahájily vyšetřování. 

Pobřežní stráž u kontejnerové lodi zasahovala v neděli. Jak okomentoval deník Bild, s největší pravděpodobností na přídi lodi ležela zdechlina plejtváka myšoka. Podle odhadů savec měřil sedm až osm metrů. 

Případem se zabývá Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Úřad nařídil soudní pitvu. Zda velrybu zabila posádka, není zatím zřejmé.   

Témata:
smrtvelrybanálezplejtvákzdechlinaNew JerseyNárodní úřad pro oceán a atmosféru
