Nešťastník v lese na Vsetínsku přišel o kus nohy: Další člověk zemřel
Zlínští záchranáři v úterý odpoledne zasahovali u dvou těžkých úrazů. Muž během práce v lese na Vsetínsku přišel o kus nohy. Dalšího muže přitom v jiném lese zavalil traktor. Obě nehody od sebe dělilo jen několik desítek minut. Druhého zmíněného pacienta se záchranářům už bohužel nepodařilo zachránit.
V obou případech na místo přiletěl také vrtulník. „První těžký úraz se stal na Vsetínsku. Při práci v lese muž utrpěl ztrátové poranění části dolní končetiny. Dispečerka na místo vyslala záchranářský tým z Karolinky a posádku s lékařem ze Vsetína,“ uvedli zlínští záchranáři na sociálních sítích. Pacienta po zajištění přednemocniční neodkladné péče a stabilizaci transportovali do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.
K druhé události došlo jen o několik desítek minut později. „Muže zavalil menší traktor. Dispečerka ZOS na místo vyslala záchranářskou posádku a tým s lékařem z výjezdové základny ve Slavičíně,“ napsali záchranáři v příspěvku. Ihned po příjezdu začali záchranáři s resuscitací. I přes veškerou snahu už ale zraněnému muži nedokázali pomoct.
