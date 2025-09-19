Ze seriálu o mafii rovnou do basy: Americký herec střelil ženu do obličeje!
Univerzitní město v americkém New Jersey minulý čtvrtek paralyzoval strach. Mladý muž tu ze svého vozu střelil do obličeje jinou řidičku. Když ho policisté zadrželi, ukázalo se, že jde o hollywoodského herce Ernesta Heinze, známého ze seriálu The Sopranos o mafii. Otřesná událost se stala pouhý den poté, co byl v Utahu zastřelen konzervativní aktivista Charlie Kirk.
Šestačtyřicetiletého herce zadrželi po několikahodinové policejní akci. Ernest Heinz měl totiž podle všeho spáchat pokus o vraždu! Panika doslova sevřela malé univerzitní město poblíž Gallowey v New Jersey. Střelba za bílého dne pouhý den po atentátu na Charlieho Kirka vzbudila strach mezi místními obyvateli.
Kolem jedné odpoledne 11. září policisté obdrželi hovor o střelbě na jedné z místních rušných silnic. Neznámý řidič zde na křižovatce na semaforu vjel přímo před auto, které řídila maminka od rodina Maritza Arias-Galva. Zablokoval, aby nemohla odjet, a vystoupil, pak vytáhl zbraň a začal na ní křičet, že jí zabije. Po chvíli ji střelil přímo do obličeje. Za rasistických nadávek ujel. Ženu převezli do nemocnice s poraněními v obličeji, která ji naštěstí neohrožovala na životě.
Policie městečko na několik hodin uzavřela a pátrala po nebezpečném střelci. Když ho nakonec dopadli, nestačili se divit. Agresivním rasistou byl herec známý ze seriálu The Sopranos nebo z videohry Resident Evil. Obvinili ho z vraždy ve stádiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví, ozbrojené přepadení a neoprávněného držení zbraně. Pistole totiž patřila jeho otci.
