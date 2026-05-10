Slovák Alan stál za darknetovým impériem v USA: Soud udeřil tvrdě
Americký federální soud poslal Slováka Alana Billa na 16 a půl roku do vězení. Podle žalobců patřil mezi hlavní organizátory obřího darknetového tržiště Kingdom Market, přes nějž se prodával heroin, falešné doklady, ukradená data i škodlivý software. Vyšetřovatelé tvrdí, že platforma zprostředkovala tisíce ilegálních obchodů po celém světě.
Americký federální soud ve městě St. Louis ve čtvrtek 7. května vynesl tvrdý rozsudek nad mladým Slovákem. Bill (33) se už letos v lednu přiznal ke spiknutí za účelem distribuce kontrolovaných látek a k podílu na provozu rozsáhlého darknetového tržiště Kingdom Market. Soud mu nakonec uložil trest 16 a půl roku vězení.
Podle americké prokuratury fungoval Kingdom Market od března 2021 do prosince 2023 a patřil mezi největší darknetové trhy v USA. Přes anonymní platformu se prodávaly drogy, ukradené finanční údaje, falešné občanské průkazy, padělané peníze i škodlivý software. Platby probíhaly výhradně v kryptoměnách a uživatelé komunikovali přes anonymní účty.
Vyšetřovatelé tvrdí, že Bill nefiguroval jen jako běžný administrátor. Podle soudu pomáhal se správou webu, podílel se na propagaci tržiště na sociálních sítích a měl přístup k účtům projektu Kingdom Market na platformách Reddit a Dread. Zároveň komunikoval s dalšími lidmi ohledně některých transakcí a přijímal kryptoměny spojené s fungováním tržiště.
Soudce Cristian Stevens během jednání uvedl, že se Slovák snažil svou roli zlehčovat. Na základě důkazů ale dospěl k závěru, že Bill byl jedním z vůdců a organizátorů celé operace a dobře věděl, jaké zboží se přes tržiště prodává.
Agenti FBI Alana Billa zadrželi 15. prosince 2023 na mezinárodním letišti Newark Liberty. U sebe měl elektronická zařízení obsahující důkazy o propojení s darknetovým tržištěm. Případ vzbudil pozornost i na Slovensku. Tamní média už dříve informovala o zoufalé matce obžalovaného, jež tvrdila, že její syn zažívá v americkém vězení peklo a hrozilo mu až 95 let za mřížemi. Nakonec odešel od soudu s výrazně nižším, přesto velmi tvrdým trestem.
