Apokalypsa z laboratoře: Odborníci varují před další pandemií i bioterorismem!
Stačí jediná chyba nebo zlý úmysl a svět může znovu čelit katastrofě nevídaných rozměrů. Odborníci bijí na poplach. Hrozba bioterorismu roste a podle nich je jen otázkou času, kdy přijde další smrtící pandemie!
Podle expertů mohou extremisté zneužít nebezpečné viry, jako je Ebola, nebo dokonce znovu vytvořit smrtící pravé neštovice, které ve 20. století zabily stovky milionů lidí. Stačilo by prý málo. Ukradený vzorek z laboratoře nebo nakažený člověk, který by nemoc šířil mezi lidmi třeba na letišti.
Stačí chvilka nepozornosti
Vědci mluví o takzvané „Disease X“, neznámém viru, který by mohl být až 20× smrtelnější než covid a během krátké doby by ochromil celý svět. „Viděli jsme, co dokáže covid. Příště to může být mnohem horší,“ cituje odborníky deník The Sun.
Velké obavy panují i kolem laboratoří, kde se zkoumají extrémně nebezpečné viry a bakterie. Po celém světě jich jsou tisíce a podle expertů stačí jediná chyba nebo selhání zabezpečení a katastrofa je na světě. Právě tak mohl podle některých teorií vzniknout i covid.
Miliony mrtvých
Situaci navíc zhoršují války, migrace i stále častější kontakt lidí se zvířaty, odkud se mohou viry přenášet. Do toho přichází další hrozba. Bakterie odolné vůči antibiotikům, které mohou v budoucnu zabíjet miliony lidí ročně.
Experti se shodují, že svět se z pandemie nepoučil a další velká rána může přijít dřív, než si myslíme. A tentokrát by následky mohly být mnohem horší. Profesor Richard Sullivan, expert na biologickou bezpečnost a poradce Světové zdravotnické organizace (WHO), varuje: „Další pandemie nás téměř jistě čeká během příštích 20 let.“
