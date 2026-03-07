„Mám problémy se sluchem asi čtyři roky. Ve třídě sedím v první lavici, abych slyšela. Spolužáci na mě mluví hlasitě, vědí, že špatně slyším. Já se jim zase, když nerozumím, snažím odezírat ze rtů,“ líčí Sabina, žákyně 6. třídy ze ZŠ Halasova.
Rodiče jí pořídili naslouchátko, to ale nenosí. „Já se s ním hrozně stydím,“ říká. Argument, že ho může brát jako módní doplněk, příliš nebere.
Ztráta poloviny sluchu
V rámci Světového dne sluchu přišla Sabina se svou třídou na měření sluchu pořádané organizací Jsem jedno ucho. Tady se dozvěděla, jak na tom aktuálně je. Přístroje naměřily asi 50% sluchové ztráty, tedy středně těžkou nedoslýchavost.
„Určitě o tom řeknu doma. Nevím, jestli znovu půjdeme na ORL. Co přesně tu mou nedoslýchavost způsobilo, se ani moc neví,“ krčí rameny dívka.
„Mám sluchátka, hudbu poslouchám na plné pecky. Na uši mi to asi zrovna dobře nedělá, ale jestli chci hudbu dobře slyšet, tak mi nic jiného nezbývá,“ přiznává školačka Sabina.
Horší než fabrika
Podle Světové zdravotnické organizace dnes přes 50% lidí ve věku 12 až 35 let poslouchá hudbu přes svá osobní zvuková zařízení, často mobily. Rozsah hlasitosti přitom bývá mezi 75 a 105 decibelů (dB).
„Při hlasitém poslechu je člověk vystaven stejné úrovni zvuku za 15 minut poslouchání hudby o intenzitě 100 dB, jaké je vystaven pracovník v hluku o intenzitě 85 dB za 8hodinovou směnu,“ uvedla primářka ORL Eva Mrázková z havířovské nemocnice.
Pravidlo 60/60
Přitom podle ní stačí dodržovat jednoduché pravidlo 60/60. Tedy 60% hlasitosti při poslechu maximálně 60 minut denně. „A samozřejmě nekouřit, což má také na nedoslýchavost vliv, a dodržovat zdravý životní styl,“ dodala lékařka.
Nedoslýchavost je dnes podle odborníků druhým nejvážnějším postižením po postižení mentálním. „Ovlivňuje mezilidskou komunikaci, pohodu, kvalitu života, vzdělání i ekonomickou nezávislost,“ sdělila Veronika Širc z organizace Jsem jedno ucho.
