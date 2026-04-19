Populární Cestovatelský festival Pardubice čelí kritice: Nezaplacené honoráře! Co na to pořadatel?

Populární festival láká na známé tváře.
Ostrou debatu rozvířil populární cestovatel Dan Přibáň, který cestuje po světě s trabantem.
Autor: Andrea Vídeňská - 
19. dubna 2026
12:29

Mezi českými cestovateli na facebooku v posledních dnech silně rezonuje kauza spojená s populárním Cestovatelským festivalem Pardubice. Diskuze se točí kolem obvinění, že některým přednášejícím neměly být opakovaně vypláceny dohodnuté honoráře. Celá situace vyvolala mezi členy komunity značnou vlnu emocí a rozproudila vášnivou debatu o organizátorovi celé akce. Ten se nařčení brání.

Na české cestovatelské scéně se rozvířila ostrá kauza kolem Cestovatelského festivalu v Pardubicích, který už devět let pořádá Tomáš Reisinger. Na profilu populárního cestovatele Dana Přibáně, známého svými cestami se žlutým trabantem kolem světa, se rozjela vášnivá debata o manýrech pořadatele akce. 

„Byl jsem pozvaný na jeho první ročník a velmi dobře si jej pamatuji. Proč? Nebylo to díky skvělé atmosféře ani skvělé organizaci, ale kvůli tomu, že jsem z pana Reisingera dlouhé měsíce páčil honorář,“ začíná rozhořčený příspěvek cestovatele. 

Plané sliby a exekuce

Podle tvrzení některých přednášejících není situace ojedinělá. Na opakované urgování organizátor nereaguje nebo pouze slibuje. Neustále se vymlouvá, takže z něj předem domluvené honoráře prý musí doslova páčit. „Pro pana Reisingera jsem spravovala Instagram festivalu a honorář za to se z něho doteď snažím vymámit,“ píše zklamaně paní Tereza.

Celá situace nabírá na obrátkách ve chvíli, kdy si do vyhledávače zadáte jméno Tomáš Reisinger. Na internetu se objevují starší případy z roku 2013, kdy je spojován s nedodanými letenkami. Zmiňována je také údajně neuskutečněná charitativní cesta, na kterou byly vybrány peníze. Jako pomyslná třešnička na dortu je s jeho jménem spojováno až 21 exekucí z různých let.

Co na to pořadatel?

Redakce Blesku kontaktovala pana Reisingera s žádostí o vyjádření k celé situaci. Ten se od celé vyhrocené kauzy distancuje a veškerá nařčení odmítá. „Problémy s financemi i případná zpoždění plateb souvisejí s obdobím covidu,“ uvedl Reisinger důvody. Zároveň tvrdí, že přednášející své honoráře dostávají, i když někdy se zpožděním.„Festival je dlouhodobě ve ztrátě,“ uzavřel celou věc pořadatel.

Video  Blesk Podcast: Vše zlé je do filmu dobré, říká cestovatel Marek Slobodník  - Jiří Marek, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

 

Témata:
cestováníexekucehonorářpřednáškavýmluvyupomínkacovidFacebookInstagramPardubicefestivalTrabantDan Přibáňcestovatel
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

