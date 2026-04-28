Mezi vrahy za konopí v kufru: Čech dostal na Slovensku 10 let

Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: Štepánka Grofová 
28. dubna 2026
07:00

Hloupá chyba ho stála roky života. Muž z Uherskohradišťska skončil na Slovensku ve vězení s maximální ostrahou poté, co mu policie v autě našla více než 800 gramů konopí. Za čin s maximální sazbou tří let v Česku dostal desetiletý trest. Na svobodu se nakonec dostal až díky zásahu českého soudu, jenž trest výrazně snížil.

Mimořádný rozdíl v trestech mezi Českem a Slovenskem odhalil případ muže (38) z jihovýchodní Moravy. Při běžné silniční kontrole kousek za hranicemi u něj policie objevila v kufru auta 823,5 gramu konopí. Zastavili ho přitom jen kvůli nefunkčnímu světlu. Policisté ucítili po otevření okénka výrazný zápach marihuany a následovala důkladná kontrola vozu. Muž skončil okamžitě v poutech a krátce poté ve vazbě. V té době zbývaly jeho partnerce do porodu pouhé dva týdny.

Tvrdý trest a šok ve vězení

Slovenský soud poslal Čecha na deset let do věznice s maximální ostrahou. Právě tady se ukázal zásadní rozdíl mezi oběma státy. V Česku by za podobný čin hrozil maximálně tříletý trest. 

„Zařadili mě tam na práci na psychiatrii jako sanitáře. Potkal jsem se tam s útočníkem na Roberta Fica nebo s gymnazistou, který zavraždil učitelku a spolužačku. Ve vězení jsem byl s člověkem, který znásilnil a zavraždil starou ženu a dostal za to osm let,“ popsal serveru Novinky.

Zásah českých soudů

Muž se snažil dostat do české věznice blíž k rodině. Neuspěl. Soudy opakovaně rozhodly, že si trest odpyká na Slovensku. Argument byl jednoduchý: Trenčín prý není od jeho domova tak daleko.

Zlom nastal až ve chvíli, kdy se případu ujal český soud. Ten uznal slovenský rozsudek, ale musel ho upravit podle českých zákonů. Trest tak snížil na tři roky. Jenže muž už měl v té době odpykáno více než čtyři roky. Slovenské úřady ho proto musely okamžitě propustit. Z věznice odešel rovnou na svobodu.

„Nakonec mě z minuty na minutu propustili. Čekal jsem, že mě vydají do Česka a předají na hranicích a že nastoupím do české věznice, odkud mě po formalitách propustí. Místo toho jsem stál najednou před bránou věznice v Trenčíně a vlastně jsem nevěděl, co dělat. Volal jsem bráchovi a ten mi řekl, ať jdu rychle pryč, že co kdyby si to rozmysleli,“ řekl propuštěný muž. „Udělal jsem chybu a zaplatil jsem za ni. Rozhodl jsem se ale promluvit, abych upozornil, co se může v podobné situaci stát i někomu jinému,“ uzavřel.

Video  Policisté dopadli muže, který pěstoval marihuanu a prodával i další drogy.  - Policie České republiky
Video se připravuje ...

Témata:
drogyvězenítrestsoudyostrahaza mřížemipolicieČeskoKrajský soud v BrněSlovenskookres Uherské HradištěMoravaTrenčínmarihuanaKufrkonopívěznice
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Šíp v pasti: Konec Všechnopárty ze dne na den
Aha!
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Filipojakubská noc: Víte, proč je plná kouzel a magické síly?
Dáma.cz
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Vážila 120 kg a styděla se vyfotit s dětmi. Dnes je Kristína o 40 kilo lehčí a konečně stačí svým synům
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Zapomeňme na euro a pojďme se hádat, zda chceme být v kapitálové unii
Zapomeňme na euro a pojďme se hádat, zda chceme být v kapitálové unii
e15
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
Slavia kouká na záložníka Liberce. Kováč připomíná jeho progres: Je ročník 2006!
iSport
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Turek se zamotává do nepravd. Našli jsme největšího parazita na ministerstvu životního prostředí
Reflex
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Na Zlomek sekundy: Nová výstava ukazuje to nejlepší ze sportovní fotografie
Lidé a země