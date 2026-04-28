Mezi vrahy za konopí v kufru: Čech dostal na Slovensku 10 let
Hloupá chyba ho stála roky života. Muž z Uherskohradišťska skončil na Slovensku ve vězení s maximální ostrahou poté, co mu policie v autě našla více než 800 gramů konopí. Za čin s maximální sazbou tří let v Česku dostal desetiletý trest. Na svobodu se nakonec dostal až díky zásahu českého soudu, jenž trest výrazně snížil.
Mimořádný rozdíl v trestech mezi Českem a Slovenskem odhalil případ muže (38) z jihovýchodní Moravy. Při běžné silniční kontrole kousek za hranicemi u něj policie objevila v kufru auta 823,5 gramu konopí. Zastavili ho přitom jen kvůli nefunkčnímu světlu. Policisté ucítili po otevření okénka výrazný zápach marihuany a následovala důkladná kontrola vozu. Muž skončil okamžitě v poutech a krátce poté ve vazbě. V té době zbývaly jeho partnerce do porodu pouhé dva týdny.
Tvrdý trest a šok ve vězení
Slovenský soud poslal Čecha na deset let do věznice s maximální ostrahou. Právě tady se ukázal zásadní rozdíl mezi oběma státy. V Česku by za podobný čin hrozil maximálně tříletý trest.
„Zařadili mě tam na práci na psychiatrii jako sanitáře. Potkal jsem se tam s útočníkem na Roberta Fica nebo s gymnazistou, který zavraždil učitelku a spolužačku. Ve vězení jsem byl s člověkem, který znásilnil a zavraždil starou ženu a dostal za to osm let,“ popsal serveru Novinky.
Zásah českých soudů
Muž se snažil dostat do české věznice blíž k rodině. Neuspěl. Soudy opakovaně rozhodly, že si trest odpyká na Slovensku. Argument byl jednoduchý: Trenčín prý není od jeho domova tak daleko.
Zlom nastal až ve chvíli, kdy se případu ujal český soud. Ten uznal slovenský rozsudek, ale musel ho upravit podle českých zákonů. Trest tak snížil na tři roky. Jenže muž už měl v té době odpykáno více než čtyři roky. Slovenské úřady ho proto musely okamžitě propustit. Z věznice odešel rovnou na svobodu.
„Nakonec mě z minuty na minutu propustili. Čekal jsem, že mě vydají do Česka a předají na hranicích a že nastoupím do české věznice, odkud mě po formalitách propustí. Místo toho jsem stál najednou před bránou věznice v Trenčíně a vlastně jsem nevěděl, co dělat. Volal jsem bráchovi a ten mi řekl, ať jdu rychle pryč, že co kdyby si to rozmysleli,“ řekl propuštěný muž. „Udělal jsem chybu a zaplatil jsem za ni. Rozhodl jsem se ale promluvit, abych upozornil, co se může v podobné situaci stát i někomu jinému,“ uzavřel.
