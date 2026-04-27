Násilníci ze Sokolovska: Fenku ubili rýčem a zahrabali zaživa! Soud je nechal na svobodě
Odporný případ týrání zvířete řešil soud na Karlovarsku. Dvojice mužů měla za peníze určené na utracení nemocné fenky zvíře brutálně zabít v lese. Podle zjištění ji kopali, bili rýčem do hlavy a poté ji zahrabali zaživa. Fena ještě několik dní trpěla, než ji našel náhodný kolemjdoucí. Soud však muže do vězení neposlal.
Případ z loňského února se vymyká svou nepochopitelnou krutostí. Majitel svěřil dvojici mužů svou nemocnou fenku jménem Asta a dal jim přibližně 2500 korun na její uspání u veterináře. Muži se ale rozhodli jinak. Peníze si rozdělili a nebohé zvíře odvezli do lesa nedaleko Kraslic. Tam došlo k brutálnímu útoku. Fenku nejprve kopali a poté ji několikrát udeřili plochou stranou rýče do hlavy. Když Asta přestala jevit známky života, vykopali jámu a zasypali ji hlínou, aniž by ověřili, zda skutečně uhynula.
Přežila v zemi několik dní
Hrůzný příběh měl ještě děsivější pokračování. Fenka totiž útok přežila a zůstala zahrabaná pod zemí. Po třech dnech ji náhodně objevil kolemjdoucí, který zaslechl slabé kňučení. Zvíře okamžitě odvezl k veterináři. Vyšetření ukázalo rozsáhlá zranění včetně zlomené čelisti a krvácení do mozku. Kvůli vážnému stavu musel veterinář fenku nakonec utratit.
Vyvázli s podmínkou
Případem se zabýval okresní soud, státní zástupce přitom požadoval nepodmíněné tresty. Soud ale zvolil mírnější postup a oběma mužům uložil čtyřletou podmínku s dohledem. Podle soudkyně hrálo roli přiznání viny, projevená lítost i dosavadní bezproblémový život obžalovaných. Jak vyplývá z informací zveřejněných serverem Novinky, soud dospěl k závěru, že nápravy lze dosáhnout i bez vězení.
Podobné případy dlouhodobě vyvolávají silné reakce veřejnosti i odborníků. Týrání zvířat může být v Česku trestáno až několikaletým vězením, v praxi ale soudy často zohledňují konkrétní okolnosti a osobní poměry pachatelů.
Soudci žijí často ve svém uzavřeném světe, mezi paragrafy, precedenty, teoriemi a pod., mnohdy odtržení od reality. Proto bývali u procesů tzv. soudci z lidu, později jen přísedící. Lidé z nejrůznějších oborů, nezatíženi paragrafy. Aby mohly zdravým selským rozumem občas výrok soudce usměrnit, korigovat ... to bylo zrušeno. Jsem přesvědčená, kdyby u tohoto soudu byli přísedící, rozsudek by dopadl jinak.