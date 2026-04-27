Násilníci ze Sokolovska: Fenku ubili rýčem a zahrabali zaživa! Soud je nechal na svobodě

Autor: Štepánka Grofová 
27. dubna 2026
09:44

Odporný případ týrání zvířete řešil soud na Karlovarsku. Dvojice mužů měla za peníze určené na utracení nemocné fenky zvíře brutálně zabít v lese. Podle zjištění ji kopali, bili rýčem do hlavy a poté ji zahrabali zaživa. Fena ještě několik dní trpěla, než ji našel náhodný kolemjdoucí. Soud však muže do vězení neposlal.

Případ z loňského února se vymyká svou nepochopitelnou krutostí. Majitel svěřil dvojici mužů svou nemocnou fenku jménem Asta a dal jim přibližně 2500 korun na její uspání u veterináře. Muži se ale rozhodli jinak. Peníze si rozdělili a nebohé zvíře odvezli do lesa nedaleko Kraslic. Tam došlo k brutálnímu útoku. Fenku nejprve kopali a poté ji několikrát udeřili plochou stranou rýče do hlavy. Když Asta přestala jevit známky života, vykopali jámu a zasypali ji hlínou, aniž by ověřili, zda skutečně uhynula.

Přežila v zemi několik dní

Hrůzný příběh měl ještě děsivější pokračování. Fenka totiž útok přežila a zůstala zahrabaná pod zemí. Po třech dnech ji náhodně objevil kolemjdoucí, který zaslechl slabé kňučení. Zvíře okamžitě odvezl k veterináři. Vyšetření ukázalo rozsáhlá zranění včetně zlomené čelisti a krvácení do mozku. Kvůli vážnému stavu musel veterinář fenku nakonec utratit.

Vyvázli s podmínkou

Případem se zabýval okresní soud, státní zástupce přitom požadoval nepodmíněné tresty. Soud ale zvolil mírnější postup a oběma mužům uložil čtyřletou podmínku s dohledem. Podle soudkyně hrálo roli přiznání viny, projevená lítost i dosavadní bezproblémový život obžalovaných. Jak vyplývá z informací zveřejněných serverem Novinky, soud dospěl k závěru, že nápravy lze dosáhnout i bez vězení.

Podobné případy dlouhodobě vyvolávají silné reakce veřejnosti i odborníků. Týrání zvířat může být v Česku trestáno až několikaletým vězením, v praxi ale soudy často zohledňují konkrétní okolnosti a osobní poměry pachatelů.

Lenka Tycova ( 27. dubna 2026 11:23 )

Soudci žijí často ve svém uzavřeném světe, mezi paragrafy, precedenty, teoriemi a pod., mnohdy odtržení od reality. Proto bývali u procesů tzv. soudci z lidu, později jen přísedící. Lidé z nejrůznějších oborů, nezatíženi paragrafy. Aby mohly zdravým selským rozumem občas výrok soudce usměrnit, korigovat ... to bylo zrušeno. Jsem přesvědčená, kdyby u tohoto soudu byli přísedící, rozsudek by dopadl jinak.

annouck ( 27. dubna 2026 11:20 )

Zvířaty to začíná a u lidí končí. Tohle by se mělo tvrdě trestat.

Ivan Kadlec ( 27. dubna 2026 10:44 )

Soudci dát 5 let natvrdo,prej se omluvily,***i .

bibijana ( 27. dubna 2026 10:32 )

Mnohokrát jsem se na téma soudců vyjadřovala. V podstatě nejde s verdiktem soudu nic dělat. Pamatuji, jak zrzavec Minář dělal shromáždění na podporu nezávislosti soudců, to za prvé. Za druhé, předpokládám, že soudcem byl chlap. Mezi soudci je spousta myslivců, mají zálibu v zabíjení zvířat a tohle je pro ně normální. Za třetí, ministerstvo zemědělství, pod které spadá i ochrana zvířat, týrání zvířat, nikdy nic v této záležitosti aktivního neudělalo, a to je řídili vždy kostelníci - Jurečka, Výborný. To samé i zákonodárci, předchozí senátoři, vlády i prezidenti. Nezmění se nic ani teď. Vždy jen kecy, jak se všechno zpřísní, no a toto je výsledek. Podmínka, bez nějaké aspoň statisícové pokuty, tak to je výsměch a plivnutí do tváře pobouřené veřejnosti.

Uživatel_5661015 ( 27. dubna 2026 10:14 )

To je strasne. Hajzlove

