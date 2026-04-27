Smrt u Uherského Ostrohu: Dívka (†18) nepřežila náraz do stromu, řidičku odvezl vrtulník

Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
27. dubna 2026
08:30

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. Řidička vozu utrpěla vážné zranění, do nemocnice ji transportoval vrtulník. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.

Vážná nehoda se stala před 21:00 na silnici II/495. „Dvacetiletá řidička vozidla Ford Mondeo jedoucí na Moravský Písek vyjela z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Nárazem byla s vozidlem vymrštěna zpět na komunikaci,“ uvedl mluvčí.

Osmnáctiletá spolujezdkyně podle něj při havárii utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů podlehla. „Řidička, u které byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, byla letecky transportována s vážným zraněním do brněnské nemocnice. Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty,“ doplnil Šiška.

Mladá žena je podle dostupných údajů devátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

dívkasmrtelná nehodaspolujezdkyněnáraz do stromuZlínský krajokres Uherské HradištěnemocniceFord MondeoMoravský PísekzraněníUherský Ostroh
