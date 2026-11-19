Fanoušek Kajínka vyrazil vraždit: Policii zavolal sám a všechno streamoval! Padl trest
Nejdřív sledoval film o Jiřím Kajínkovi, pak se rozhodl, že se sám stane vrahem. Muž z Dačic vyrazil v dubnu zabít vlastního strýce. Cestou zavolal policii, aby jí svůj plán oznámil, a všechno navíc živě vysílal na sociálních sítích. Krajský soud v Českých Budějovicích ho ve středu poslal na 12 let za mříže.
Muž měl podle obžaloby jasno i v tom, čím strýce zabije. Zbraň si chtěl opatřit až na místě, v kůlně u jeho domu. Cestou ale udělal něco nečekaného. Sám zavolal na policii a oznámil, že jde zavraždit vlastního příbuzného a stane se vrahem. Bylo 16. dubna, krátce před desátou večer. Celou cestu navíc živě vysílal na sociálních sítích. Ke strýci už nedošel. Policisté ho zadrželi přibližně pět minut od jeho domu.
Chtěl být jako Kajínek
Velkým vzorem mu byl Jiří Kajínek. Odsouzeného vraha obdivoval jako celebritu a podle soudu se mu chtěl podobat. Právě film o jeho životě, na nějž se ten večer díval, měl být posledním impulzem k plánované vraždě, uvádí server Novinky.
„Pravým důvodem jednání obžalovaného byl exhibicionismus, nízká empatie a především inspirace Jiřím Kajínkem, ke kterému vzhlíží,“ vysvětlil soudce Martin Prokop.
Muž podle něj toužil po pozornosti a chtěl se předvést za každou cenu. Kromě obdivu ke Kajínkovi v něm ale zřejmě hrála roli také dlouhodobá zášť vůči strýci.
Ani po vystřízlivění necouvl
V době zadržení měl muž v krvi přes dvě promile alkoholu. Jenže ani po vystřízlivění své výhrůžky neodvolal. Také o dva dny později při výslechu znovu potvrdil, že chtěl strýce zabít. Ke stejnému úmyslu se přiznal i při vazebním jednání.
Před soudem už ale začal mluvit jinak. Podle obžaloby si protiřečil a neprojevil lítost. Obhajoba upozorňovala na nedostatek důkazů a připomněla, že policii zavolal sám.
Dvanáct let za mřížemi
Soud však dospěl k závěru, že by muž bez zásahu policie strýce skutečně zavraždil. Za přípravu vraždy mu proto vyměřil 12 let vězení s ostrahou a nařídil ochranné protialkoholní léčení.
Muž se u soudu omluvil policistům a záchranářům. Svému strýci ne. Rozsudek zatím není pravomocný, přestože se obžaloba i obhajoba vzdaly práva na odvolání.
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