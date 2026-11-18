Zastřelila matku, otec útok přežil: Dívka (19) s partnerem prý vraždou maskovali podvod!
Devatenáctiletá dívka obžalovaná z loňské vraždy matky a pokusu o vraždu svého otce na Olomoucku ve středu před olomouckým soudem přiznala vinu. Podle obžaloby loni v prosinci svou matku zastřelila, otce dvakrát postřelila, ten útok přežil. Její tehdejší přítel, který podle obžaloby útok na manželský pár zorganizoval, plánoval a řídil, svou vinu popřel. Z toho důvodu soud dívčino přiznání nepřijal. Motivem činu bylo podle spisu zastřít předchozí úvěrový podvod. Oběma žalobkyně navrhuje výjimečné tresty. Případ má soud nařízen do pátku.
Dívka se svým o 11 let starším přítelem si podle spisu nejprve na odcizené osobní údaje své matky a bez jejího vědomí vyřídila během první poloviny prosince u několika bankovních domů úvěry ve výši 2,6 milionu korun. Podle obžaloby muž dívku přesvědčil, aby rodiče v jejich domě zavraždila. Obstaral si přitom historický revolver, jehož účinnost vyzkoušel 19. prosince zastřelením dvou koček. Dívku údajně instruoval, jak se má obléci, jak má maskovat zbraň. Otce měla podle jeho instrukcí střelit do hlavy a matku nejprve postřelit, aby získala hesla, a poté ji zastřelit. V plánu měli místo namaskovat jako loupež a odjet do Rakouska.
Samotná tragédie se stala v noci na 21. prosince. Dívka došla domů k rodičům a když vyšla z toalety, střelila matku do břicha, ta na místě vykrvácela. Otce střelila do ruky a do ramene, dalšími dvěma výstřely jej nezasáhla. Poškozený dívce vyrazil revolver, ta se jej poté snažila zasáhnout skleněnou lahví do hlavy a bodnout střepem. Muž dívku zpacifikoval a přivolal pomoc, podle žalobkyně nezemřel jen díky aktivní obraně.
Dívka se dnes u soudu před zraky svého otce ke všemu přiznala. Obžalovaný nesouhlasil ani s organizací vraždy ani s úvěrovým podvodem, o ničem prý nevěděl. Vinu přiznal pouze u distribuce drog, ani v tomto případě soud jeho prohlášení nepřijal. „S podvodem zásadně nesouhlasím, o ničem jsem nevěděl. Ani s plánováním vraždy. Souhlasím s drogami, i s tím, že jsem zastřelil kočku, ale nebylo to v záchvatu vzteku a nebylo to kvůli testování zbraně,“ uvedl obžalovaný. Dívka naopak přiznala vinu ve všech bodech obžaloby, podle státní zástupkyně spolupracovala od počátku. U soudu uvedla, že bude vypovídat kvůli objasnění všech okolností.
Státní zástupkyně oběma navrhuje výjimečné tresty vězení. Ukládány jsou v sazbě 20 až 30 let. Pro muže žádá trest v horní polovině zákonné sazby, pro ženu ve spodní třetině. Výjimečné tresty odnětí svobody soudy ukládají při vysoké závažnosti spáchaného zločinu a při obzvláště ztížené možnosti nápravy. U olomouckého krajského soudu jde za posledního půl roku o čtvrtý případ, kdy jsou tyto tresty obžalovaným navrhovány.
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