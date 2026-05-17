Zneužití běžných produktů k úmyslnému poškození nebo zabití lidí má temnou historii od 19. století po současnost. Sedm vybraných případů ukazuje, jak daleko může zášť, touha po zisku nebo terorismus zajít při manipulaci s výrobky, jimž lidé běžně věří.
Nejhrůznější úmyslné otrávení produktů: Léky s kyanidem i pomeranče s rtutí!
1.Bromo‑Seltzer (USA, 1899)
Jeden z nejstarších případů úmyslného zneužití produktu se odehrál v New Yorku na přelomu 19. a 20. století, kdy byly lahve oblíbeného léku Bromo-Seltzer kontaminovány kyanidem v rámci osobní zášti mezi členy sportovního klubu. Roland Molineaux chtěl ublížit svému rivalovi, což naneštěstí vedlo k úmrtí jiného z členů klubu a hospitalizaci několika dalších osob. Incident vyvolal širokou pozornost médií a policie zahájila vyšetřování, během něhož se odhalily spory mezi členy klubu i chemické znalosti pachatele.
Soudní proces se stal významným precedensem v americkém právu, protože obžaloba se pokusila použít důkazy z dřívějších činů obžalovaného k podpoře obvinění z otravy. Nejvyšší soud státu New York rozhodl, že předchozí činy nelze automaticky použít v jiném případě, což posílilo zásadu presumpce neviny.
2.Kontaminace pomerančů rtutí (Evropa, 1978)
V roce 1978 byly v několika evropských zemích hlášeny pomeranče kontaminované rtutí. Pomeranče pocházely z izraelského exportu a toxický kov byl nanesen na kůru ovoce. Úřady ve Nizozemsku, Německu, Francii, Švédsku a Velké Británii obdržely oznámení o ovoci obsahujícím toxický kov a několik dětí bylo hospitalizováno po požití kontaminovaných plodů.
Skupina označující sebe jako „Arab Revolutionary Army - Palestinian Command“ ve svých dopisech uváděla, že cílem bylo poškodit ekonomiku izraelského agrárního exportu a ne zabíjet. Incident přesto způsobil výrazný pokles prodeje citrusů v celé Evropě a vyvolal paniku mezi spotřebiteli. Pachatelé nebyli nikdy dopadeni.
3.Tylenol (USA, 1982)
V roce 1982 byla skupina lidí v oblasti Chicaga smrtelně otrávena kapslemi léku Tylenol, tajně napuštěnými kyanidem. Celkem sedm lidí zemřelo jen několik hodin po požití léku zakoupeného v obchodech. Mezi oběťmi byli Mary Kellermanová (†12), Adam Janus (†27) a další členové Janusovy rodiny, stejně jako tři další lidé. Případ vyvolal značnou paniku a krizi důvěry veřejnosti ve volně dostupné léky. Společnost Johnson & Johnson okamžitě reagovala, stáhla zpět přes 31 milionů lahví a zavedla bezpečnostní pečetě a uzávěry.
Vyšetřování odhalilo, že kapsle byly otevřeny, do prášku přidán jed a následně znovu uzavřeny, přičemž lahve pocházely z různých obchodů. Pachatel nebyl nikdy dopaden, i když byl obviněn muž James W. Lewis za vydírání výrobců. Incident významně ovlivnil přijetí nových zákonů proti úmyslnému narušování produktů.
4.Vraždy u automatů (Japonsko, 1985)
V roce 1985 došlo v západním a centrálním Japonsku k sérii otráv nápoji z prodejních automatů. Pachatelé láhve umístili do výdejních otvorů nebo těsně vedle nich a lidé je brali jako bonusové a vypili. Většina otrávených lahví obsahovala populární energetický nápoj Oronamin C, v několika případech také Real Gold. Pití pachatelé kontaminovali herbicidem paraquat dichlorid a v jednom případě i diquatem, což jsou silně toxické látky. Incident vyvolal strach nejen v místech, kde žily oběti, ale v celé zemi, protože paraquat byl v té době běžně dostupný pro zemědělské použití bez přísnějších kontrol.
Otravy si vyžádaly nejméně 13 obětí a 35 vážně nemocných. Úřady umístily varovné nálepky na miliony automatů po celé zemi. Pachatel nebyl nikdy dopaden a motiv zůstal nejasný.
5.Excedrin (USA, 1986)
V červnu 1986 naplnila Stella Nickellová kapsle léku Excedrin kyanidem s cílem zabít svého manžela Bruce Nickella a získat pojistné plnění ve výši přibližně 4,6 milionu korun. Její manžel zemřel 6. června a smrt byla původně přisouzena emfyzému. O pět dní později však zemřela Susan Katherine Snowová (†40), matka dvou dcer (9 a 15), po požití kapslí z balení, které Nickellová úmyslně kontaminovala a vrátila do obchodů.
Vyšetřování odhalilo, že žena koupila dvě lahve Excedrinu ve dvou různých obchodech a následně je úmyslně upravila a vložila zpět do regálů, aby smrt jejího manžela působila jako náhoda. Během soudního řízení se ukázalo, že si půjčovala knihy o jedovatých látkách a její dcera svědčila o matčiných plánech. V dubnu 1988 byla odsouzena k 90 letům vězení za dvě vraždy a vícečetné narušení produktů podle nového federálního zákona přijatého po případu Tylenolu.
6.Sudafed (USA, 1991)
V únoru 1991 byly ve Washingtonu lahvičky léku Sudafed kontaminovány kyanidem mužem jménem Joseph Meling. Cílem bylo zabít jeho manželku a získat pojistné. Žena přežila, ale dva další lidé zemřeli. Kathleen Danekerová (†40) a Stanley McWhorter (†44) si vzali kapsle z falešně zatavených balení. Meling pak další lahve umístil do obchodů, aby zmátl vyšetřovatele a odvedl pozornost od sebe.
Joseph E. Meling, bývalý prodejce pojištění, byl obviněn a v roce 1993 odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění.
7.Metanolová aféra (Česká republika, 2012)
V roce 2012 se v Česku objevily lihoviny kontaminované metanolem, silně toxickým alkoholem způsobujícím selhání nervového systému, slepotu a smrt. Do distribuce se dostaly převážně nelegálně vyráběné a falšované lihoviny balené v lahvích běžných značek. Tragedie si vyžádala 48 až 49 potvrzených úmrtí a přes 130 osob bylo hospitalizováno s těžkými otravami. Úřady okamžitě zakázaly prodej silných lihovin a zahájily plošné kontroly prodeje alkoholu, aby zabránily dalším otravám.
Vyšetřování identifikovalo hlavní původce metanolové směsi a soudní proces vedl k několika významným odsouzením. Obchodník Jiří Vacula, slovenský obchodní zástupce Rudolf Fian a Tomáš Křepela byli zadrženi a obžalováni za roli v míchání a distribuci smrtící směsi. Fian a Křepela byli v květnu 2014 odsouzeni k doživotnímu vězení. Vacula dostal trest 15 let vězení za distribuci kontaminovaného alkoholu a v roce 2024 byl propuštěn z výkonu trestu. Další obvinění byli odsouzeni k trestům od 8 do 21 let vězení podle jejich zapojení do rozsáhlé sítě výroby a distribuce nelegálních lihovin. Případ se stal jedním z největších otravných skandálů v moderní evropské historii a vedl k přísnějším regulacím lihovin v celé EU.Video Hostinská Ivana O. se podobně jako další jako zbylí tři obžalovaní potvrzení osvobozujícího rozsudku nedočkala. Případem se tak bude už potřetí zabývat opět Okresní soud v HodoníněVideo se připravuje ...
8.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.