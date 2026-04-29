Bývalý havíř se do ženy, protloukající se životem, bezhlavě zamiloval. Poskytl jí jídlo, přístřeší, pomáhal jí brigádně roznášet letáky. Oba holdovali alkoholu, ten hrál o Vánocích roku 2024 velkou roli.
„Měli jsme mít hezké Vánoce. Ona ale zase šla za ním,“ líčil Vojtěch Z. Tím druhým byl Lukáš (42), bydlící v zahradní chatce 200 metrů od seniorova domova. Když se Vojtěch Z. na sv. Štěpána vzbudil a žena u něj nebyla, něco se v něm zlomilo.
Hadr a benzín
Žárlící muž se opil, vzal hadr, napustil ho benzínem, u chaty ho zapálil a hodil. Pak odešel. Oba milence v chatě vzbudilo zvláštní praskání. Doslova za vteřinu dvanáct utekli ven, než jim hořící trosky spadly na hlavu.
Ostravský státní zástupce Michal Król k motivu důchodce podpálit chatku i s nevěrnou družkou a milencem. (duben 2026) Michal Charbulák
K soudnímu jednání se Vojtěch Z. s podlomeným zdravím dobelhal v poutech a o berlích. „Ano, tu chatu jsem zapálil,“ přiznal. „Netušil jsem ale, že v té chatě družka je,“ hájil se senior. Soud mu však udělil, zatím nepravomocně, 15 let vězení.
Soud: Předem se rozmyslel
Vojtěch Z. se hájil, že netušil, že v chatce někdo je. Mluvil ale jen o družce. O jejím milenci nikoliv. „Nezjišťoval jste, zda v chatce jsou nějaké osoby. Hadr jste chystal, polil, zapálil, nechal u chaty. Dle vás jste už při odchodu viděl velké plameny. Oheň jste pozoroval. Toto nepovažuji za impulzivní jednání,“ zdůvodnila soudkyně Alice Erleová.
Opačný názor, než soud, měla starší sestra Vojtěcha Z. „Nevěřím, že si to rozmyslel. Musel to být nějaký zkrat v opilosti. Znám ho samozřejmě odmalička, i když naše kontakty už jsou dlouho minimální. On je v jádru hodný člověk, bohužel poslední roky hodně pil. Tu paní ale vůbec neznám, ani nevím, jak se vlastně seznámili,“ vylíčila Blesku.
Přežili, tak ho vykradli!
Povedená dvojice Anežka a Lukáš nejenže před ohněm uprchli, ale údajně hned využili toho, že Vojtěcha Z. po činu zadržela policie. Do jeho tou dobou prázdného bytu se oba měli vydat a pobrat tam všechno možné, co se dalo! Podle informací Blesku proto mají jít oba k soudu pro krádež.