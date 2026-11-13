Dcera v Bohuňovicích zastřelila vlastní matku?! Hrozí výjimečný trest
Za vraždu matky a pokus o vraždu otce na Olomoucku navrhla státní zástupkyně pro jejich dceru a jejího přítele výjimečné tresty vězení. Ukládány jsou v sazbě 20 až 30 let. Pro muže žádá trest v horní polovině zákonné sazby, pro ženu ve spodní třetině, řekl v pátek mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek.
Motiv jejich jednání byl podle obžaloby zištný, obžalovaní si podle žalobkyně sjednávali na osobní údaje zavražděné ženy úvěry. Případ olomoucký soud otevře příští týden ve středu.
Obžalované bylo v době spáchání činu 18 let, její přítel je o 11 let starší. Muži žalobkyně navrhuje souhrnný výjimečný trest, který zahrnuje i předchozí odsouzení bruntálským soudem. Výjimečné tresty odnětí svobody soudy ukládají při vysoké závažnosti spáchaného zločinu a při obzvláště ztížené možnosti nápravy. U olomouckého krajského soudu jde za posledního půl roku o čtvrtý případ, kdy jsou obžalovaným navrhovány výjimečné tresty, zjistila ČTK.
Tragédie se stala loni 21. prosince v rodinném domě na Olomoucku, kde žili rodiče obžalované. Dívka podle obžaloby svou matku zastřelila a pokusila se zavraždit svého otce; muže přitom postřelila. Druhý obžalovaný podle státní zástupkyně útok organizoval, plánoval a řídil. Motivem činu byla údajně snaha zakrýt předchozí majetkovou trestnou činnost a zároveň získat finanční prospěch. "Obžaloba tvrdí, že obžalovaní před útokem neoprávněně využívali osobní údaje poškozené k sjednávání úvěrů a získali či se pokusili získat finanční prostředky v celkové výši přesahující 2,6 milionu korun," uvedl mluvčí soudu.
Kromě vraždy a pokusu o vraždu je dvojice obžalovaná také z krádeže, úvěrového podvodu, neoprávněných zásahů do počítačových systémů, neoprávněného opatření platebních prostředků a další trestné činnosti. Muž je navíc obžalovaný z týrání zvířat a drogové trestné činnosti.
Výjimečné tresty padly za posledního půl roku u olomouckého krajského soudu již třikrát. Ve středu tento týden uložil soud muži 25 let vězení za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci. Rozsudek je pravomocný.
Na konci října potrestal tento soud 24 lety muže za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému. Také jemu uložil zabezpečovací detenci, kvůli odvolání obžalovaného se věcí bude zabývat vrchní soud. Výjimečným trestem potrestal soud dalšího muže také v červenci, kdy mu uložil 27,5 let za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Svou partnerku brutálně ubodal jen tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. V září verdikt pravomocně posvětil vrchní soud.
Zlatý oči 🙄