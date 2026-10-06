Lucie potkala svou budoucí oběť v parku v Jevišovicích na Znojemsku loni v listopadu. Znali se sotva čtyři měsíce a Rumun jí nabídl, aby se šla ohřát k němu do pokoje na ubytovnu. Tam si pouštěli písničky, pili pivo a slivovici. Pak jí imaginární kamarádka navedla k tomu, aby muže zabila nožem, který tam zahlédla.
„Když jsem mu udělala felaci penisu, vzala jsem nůž a začala ho řezat přímo do penisu. Bodala jsem ho do stehna, do krku, do tváře, do hlavy. Nepamatuji si, že bych ho bodla tolikrát, nevím, jak dlouho to trvalo, přišlo mi to jako chvíle. Bylo to hrozné, omlouvala jsem se mu. Zacpávala jsem mu pusu, aby to nikdo neslyšel. Já byla v šoku, co jsem to udělala,“ popsala soudu žena.
Cizinci podle obžaloby zasadila 158 bodných a řezných ran, do různých částí těla včetně hlavy, hrudníku a končetin. Zemřel na vykrvácení a vzduchovou embolii. !„Ani okamžitá pomoc lékaře by mu život nezachránila," uvedl soudní znalec z oboru zdravotnictví.
Známého shodila z mostu
Nešlo o první její děsivý čin. Lucie H. podle obžaloby už 1. června pod záminkou pořízení selfie přiměla známého Marka P., aby se s ní posadil na zábradlí mostu stím, že si udělají selfie. Následně ho však srazila do několikametrové hloubky a po pádu ještě fyzicky napadla. Nebožák naštěstí dopadl na záda, i tak utrpěl vícečetná zranění. Žalobkyně Iveta Eichlerová čin kvalifikovala jako pokus o vraždu.
U soudu Lucie uvedla, že si nepamatuje, že by Marka strčila. Prý mu jen nadzvedla nohy. On se ještě zachytil, ale ona mu opětovně "pomohla" k pádu. „Neudržel se a spadnul, sexuálně mě to vzrušilo. A když spadnul, tak to vzrušení bylo ještě větší,“ uvedla žena.
Marek chtěl pod mostem vstát, ale ona ho napadla podle obžaloby se slovy: „Ty ještě nemáš dost?,“ I v tomto případě žena uvedla, že ji k tomu navedla její imaginární kamarádka.
Za pokus o vraždu a vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest doživotí.