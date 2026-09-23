Dcera (18) měla zastřelit vlastní matku: S přítelem plánovali vraždu kvůli majetku

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
23. září 2026
10:10

Kriminalisté navrhli obžalovat osmnáctiletou dívku a jejího třicetiletého přítele z loňské vraždy její matky v Bohuňovicích na Olomoucku a z pokusu o vraždu jejího otce. Dvojici, která je od činu ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Vražda se stala loni v prosinci, matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství. Motivem byl podle policie majetkový prospěch.

Incident se stal v noci na neděli 21. prosince. Dívka podle kriminalistů přišla do domu svých rodičů v Bohuňovicích na Šternbersku s úmyslem je usmrtit. Nejprve vystřelila na matku a pak začala střílet i na otce. „Ten se však aktivně bránil a nakonec se mu podařilo dceru zpacifikovat. Poté ihned přivolal policii,“ popsala tehdy případ policejní mluvčí Marie Šafářová.

Postřelená žena i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehla. Postřelený otec byl převezen na ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc, doplnila policejní mluvčí.

Vražda v Bohuňovicích byla loni v prosinci třináctou v Olomouckém kraji, počet loňských případů více než dvojnásobně překročil statistiku vražd či pokusů o ni z předchozího roku. V roce 2024 jich kriminalisté vyšetřovali šest. Počet nejzávažnějších násilných zločinů v kraji přitom významně vzrostl především na sklonku loňského roku.

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Témata:
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