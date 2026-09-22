Horor na dovolené na Mallorce: Čecha (21) brutálně pobodali! Mladík skončil v nemocici

Policie v ulicích Mallorky.
Policie v ulicích Mallorky.
Ulice Mallorky.
Ulice Mallorky.
Ulice Mallorky.
Autor: Klára Jelínková - 
22. září 2026
11:21

V oblíbeném turistickém letovisku Magaluf na Mallorce došlo v sobotu v brzkých ranních hodinách k hororové události. Před jedním z tamních klubů tam po hádce starší Brit (43) bodl nožem do hrudi jednadvacetiletého Čecha. Ten skončil v nemocnici s vážnými zraněními.

Ke krvavému útoku došlo v sobotu kolem páté hodiny ranní před nočním klubem u slavné Punta Ballena, což je ulice plná klubů a barů, která žije nočním životem. Podle deníku The Sun se Čech s Britem v jednom z podniků pohádali do takové míry, že je ostraha z klubu vyhodila. Dvojice však v hádce pokračovala i na ulici až nakonec starší z mužů vytáhl nůž a mladšího bodl přímo do hrudi.

Útočník následně z místa činu uprchl. Kriminalisté ho však rychle vypátrali díky svědkům a kamerovým záznamům. Nyní čelí obvinění z pokusu o vraždu. Čech byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice Son Espases v mallorském hlavním městě Palma.

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U pobřeží Mallorcy se potopila luxusní jachta.
Zdroj: X/@salvamentogob

Policie v ulicích Mallorky.
Policie v ulicích Mallorky.
Ulice Mallorky.
Ulice Mallorky.
Ulice Mallorky.

 

Témata:
ŠpanělskoThe SunMallorcanemocnicePalma de Mallorcarekreační střediskozraněníMagalufPunta Ballena
Klára Jelínková
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