Otcovrah dostal za útoky 30 let a teď... Doživotí za podřezání spoluvězně!
Zavraždil svého otce, pokusil se zabít spoluvězně a ani tresty v celkové délce 50 let ho neodradily od dalšího útoku. Patrik Romeo Kónya (38) dostal včera doživotí. Pokusil se podřezat dalšího spoluvězně.
„Přiznávám se a prohlašuji vinu. Souhlasím, abych dostal 30 let,“ prohlásil muž, který od svých 18 let byl na svobodě pouhých 60 dní. Jeho přání pro soud ale mnoho neznamenalo. Vzhledem k tomu, že se nepokoušel vraždit poprvé, mu trestní senát dal nejpřísnější možný trest – doživotí. Kónya se proti tomu hned odvolal. Spoluvězně (39) napadl v base loni v listopadu. Na jeho vraždu se nechal najmout. Když muž spal, Kónya jej žiletkou od holítka pořezal na krku a tváři.
Ten se štěstím a díky rychlé pomoci lékařů přežil. Odsouzenec přitom v té době už seděl kvůli dvěma dalším útokům. Už v roce 2009, když mu bylo teprve 21 let, ubil svého otce kladivem. Za to měl být za mřížemi 20 let. Jenže ve vězení, respektive na pracovišti, kam z něj docházel, opět kladivem téměř umlátil jiného vězně. Ten přežil, ale po napadení oslepl. Za tento čin dostal k původnímu trestu dalších 30 let. Teď už z báně nevyleze.
Uvidíme se, Janku
Když napadený vězeň, který byl u soudu jako svědek, v doprovodu eskorty odcházel ze síně, Kónya za ním zakřičel: „Janku, ještě se uvidíme!“ Šlo o výhrůžku? Kdo ví. Každopádně je Kónya dle znalců nebezpečnou egocentrickou a agresivní osobou. Proto nebylo překvapením, že na něj při procesu dohlížela desítka ozbrojenců z mírovské věznice.
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