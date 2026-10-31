Pohřbili zavražděnou družinářku Elišku H. (†61): Záhadný vzkaz nad rakví! Zachránila cizí život?

Pohřeb zavražděné družinářky Elišky. (30.10.2026)
Pohřeb zavražděné družinářky Elišky. (30.10.2026)
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Autor: Jitka Pecharová - 
31. října 2026
05:00

Poslední sbohem dali zavražděné družinářce Elišce H. (†61) obyvatelé Velkého Poříčí na Náchodsku. Před týdnem ji ubodal a okradl feťák (34) jako náhodnou oběť.

Do smuteční síně se přišly rozloučit desítky lidí. Panovalo v ní ticho přerušované pláčem a hudbou. Proč si vrah vybral za oběť právě oblíbenou družinářku a co se mezi nimi odehrálo, není dosud jasné. Nad rakví však zazněl tajemný vzkaz, který může ukazovat na to, že Eliška před vraždou někoho ochránila.

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Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Zdroj: Blesk/David Malík

„Váš život měl a má hluboký smysl. Jsme smutni a zdrceni způsobem, jakým jste odešla, ale víme, že jste zachránila život někoho jiného. Jsme za tuto vaši zástupnou smrt vděčni a otřeseni,“ zaznělo od řečníka nad rakví usměvavé energické ženy. Na poslední cestu Elišku vyprovodila píseň Báječná ženská od Michala Tučného, která patřila k jejím nejoblíbenějším.

Elišku našli minulý čtvrtek ubodanou u řeky Metuje kousek od jejího domova poté, co se po ní rozjelo pátrání. Nepřišla domů, ani na odpolední směnu do školní družiny, nebyla dostupná na telefonu. Vrah ji o věci okradl.

Tichý podivín

Vrahem Elišky má být muž, který prakticky seděl roky doma. Podle místních bydlel v pronájmu a hodně času trávil hraním her. Bral drogy a jevil se spíše jako tichý člověk. Od minulé soboty je ve vazbě. „Hrozí mu až 20 let,“ uvedl policista Martin Stránský.

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Pohřeb zavražděné družinářky Elišky. (30.10.2026)
Pohřeb zavražděné družinářky Elišky. (30.10.2026)
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.
Blízcí se rozloučili se zavražděnou družinářkou Eliškou.

Témata:
vraždapohřebeliškadružinářkaokres NáchodrakevMetujeoběťVelké Poříčí
Jitka Pecharová
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