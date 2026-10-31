Pohřbili zavražděnou družinářku Elišku H. (†61): Záhadný vzkaz nad rakví! Zachránila cizí život?
Poslední sbohem dali zavražděné družinářce Elišce H. (†61) obyvatelé Velkého Poříčí na Náchodsku. Před týdnem ji ubodal a okradl feťák (34) jako náhodnou oběť.
Do smuteční síně se přišly rozloučit desítky lidí. Panovalo v ní ticho přerušované pláčem a hudbou. Proč si vrah vybral za oběť právě oblíbenou družinářku a co se mezi nimi odehrálo, není dosud jasné. Nad rakví však zazněl tajemný vzkaz, který může ukazovat na to, že Eliška před vraždou někoho ochránila.
„Váš život měl a má hluboký smysl. Jsme smutni a zdrceni způsobem, jakým jste odešla, ale víme, že jste zachránila život někoho jiného. Jsme za tuto vaši zástupnou smrt vděčni a otřeseni,“ zaznělo od řečníka nad rakví usměvavé energické ženy. Na poslední cestu Elišku vyprovodila píseň Báječná ženská od Michala Tučného, která patřila k jejím nejoblíbenějším.
Elišku našli minulý čtvrtek ubodanou u řeky Metuje kousek od jejího domova poté, co se po ní rozjelo pátrání. Nepřišla domů, ani na odpolední směnu do školní družiny, nebyla dostupná na telefonu. Vrah ji o věci okradl.
Tichý podivín
Vrahem Elišky má být muž, který prakticky seděl roky doma. Podle místních bydlel v pronájmu a hodně času trávil hraním her. Bral drogy a jevil se spíše jako tichý člověk. Od minulé soboty je ve vazbě. „Hrozí mu až 20 let,“ uvedl policista Martin Stránský.
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