Temné stopy: Vražedkyně ze Smíchova Sudků skrývá ve vězení tajemství. „Vymýšlí si,“ tvrdí novinářka
Nový True cime podcast Temné stopy je tu! Každý zločin zanechá stopu a my se po ní právě teď vydáme. V první sérii se ptáme: Proč vraždí ženy!? Zmapujeme případ vražedkyně Michelle Sudků. V červenci roku 2016 si v pražském obchodním centru vzala z regálu kuchyňský nůž a za bílého dnes kdy ostatní v prodejně nakupovali, ubodala náhodně vybranou ženu. Po brutálním činu si kliedně sedla a čekala na příjezd policie. Případ novodobé kriminalistiky, který otřásl nejen otrlými kriminalisty, ale i veřejností. Případ, který zanechal temné stopy.
Za brutální vraždu a pokus o vraždu sedí Michelle Sudků v ženské věznici s ostrahou. Odpykat si má výjimečný trest ve výši 30 let. Rodina od ní dala ruce pryč, s okolním světem komunikuje prostrřednictvím dopisů, který napsala také moderátrorce Temých stop Báře Holé.
Novinářka a dokumentaristka Martina Eretová se s vražedkyní z pražského Anděla setkala tváří v tvář přímo ve věznici při natáčení dokumentární série Bez lítosti. Právě Eretová přijala pozvání do prvního dílu podcastu Temné stopy. Tohle setkání v ní rezonuje do dnes. I když natáčela s více než 20 vrahů, Sudků se vymykala. „Nikdy jsem nebyla tak nervózní jako s ní,“ vzpomínala v podcastu Temné stopy novinářka Eretová.
„U ní, na rozdíl od těch dalších, kde jsem věděla, že by jim nic nepřineslo, kdyby na mě zaútočili, naopak, byla jsem pro ně něco pozitivního, ale u ní jsem cítila, že je nepředvídatelná. Neumím si to ale nijak logicky vyargumentovat,“ vrátila se k natáčení ve věznici.
Během rozhovoru jí ale Michelle Sudků přímo za mřížemi svěřila také něco, co se rozhodla Eretová nezveřejnit. Šlo o závažné tvrzení týkající se jejího adoptivního otce.
„Ona mi řekla věc, která se podle ní stala v dětství, má souvislost s otcem a byla dost závažná. Do dokumentu jsem to ale nedala, ani tady nebudu vůbec říkat, o co jde, protože jí to prostě úplně nevěřím,“ odhaluje Eretová. Co přesně jí odsouzená vražedkyně vyprávěla, zůstává tajemstvím. Dokumentaristka se rozhodla nepodložené tvrzení dál nešířit.
Co všechno předcházelo vraždě, která otřásla Českem?
Příběh Michelle Sudků přitom nezačal až v obchodním centru na Smíchově. Jen dva týdny před vraždou napadla jinou ženu v kavárně na pražském Újezdě. Pokusila se ji uškrtit, zasáhli ale lidé z okolí a přivolali policii. Následoval krátkodobý pobyt v psychiatrické nemocnici. Jenže, znovu se dostala na svobodu, kam nechtěla.
„Ona měla pocit, že by měla být hospitalizovaná a že jsou k ní nespravedliví. Rozhodla se, že lékařům dokáže, že tam opravdu patří,“ popisuje Eretová její vlastní vysvětlení.
Mohlo se vraždě zabránit? Bylo tehdejší propuštění zásadním selháním, nebo jde jen o otázky, na které už dnes nikdo nedokáže dát jednoznačnou odpověď?
Eretová při natáčení pronikla také do osobního příběhu odsouzené. Michelle Sudků mluvila o komplikovaném dětství, adoptivních rodičích i pocitu, že v rodině nikdy nebyla skutečně milovaná. Jenže novinářka její výpovědi tak úplně nevěří.
„Člověk jim nemůže zbaštit všechno. Beru to tak, že to je samozřejmě její verze příběhu,“ říká otevřeně.
Proč vlastně ženy vraždí? Rodí se člověk s předpoklady stát se vrahem, nebo se jím postupně stává vlivem okolností, prostředí a životních zkušeností? Jak to bylo bylo vpřípadě vražedkyně z Anděla?
„To mě trápí dlouho. Zatímco u většiny vražedkyň se přiklání k tomu, že se na cestu zločinu dostaly postupně a jejich životní osudy je k vraždě dovedly, u Michelle opravdu mám pocit, že ta tu genetickou výbavu dostala od začátku špatnou,“ říká Eretová.
A jakou stopu zanechal tento případ v samotné dokumentaristce? Možná tu nejděsivější.
„Od té doby mám pocit, že člověk nemůže být úplně v bezpečí vlastně nikde. Možná doma na gauči nebo v posteli,“ přiznává.
V prvním díle podcastu Temné stopy otevíráme případ Michelle Sudků. Bez laciné senzace, s otázkami, které zůstávají i dlouho po skončení rozhovoru. Protože někdy je nejděsivější právě to, že vrah nemusí čekat v temné uličce. Může stát vedle vás v obchodě.
Temné stopy v podobě podcastu vyjdou každý druhý čtvtek na Blesk.cz v podcastových aplikacích.
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