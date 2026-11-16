Krvavé drama v chaloupce u rybníka: Seniorku zavraždil chovanec z pasťáku?!

Výchovný ústav Husův dům
Výchovný ústav Husův dům  (Autor: GoogleMaps)
Autor: Tomáš Koníček - 
16. listopadu 2026
08:37

Ještě ráno s ní sousedka mluvila. O pár hodin později už bojovala seniorka (†73) o život. Marně! V chaloupce u Podhraťského rybníka ve Dvoře Králové nad Labem se stala krvavá tragédie.

Co se za dveřmi domu v pátek odpoledne odehrálo, zůstává záhadou. Ženu našli zraněnou a skončila v nemocnici. Lékaři konstatovali, že nejde o úraz. Informovali proto kriminalisty. „Podlehla sečným zraněním,“ doplnila později smutnou zprávu policistka Andrea Muzikantová. To naznačuje, že agresor – vyšetřovatelé uvedli, že jde o mladistvého – mohl útočit např. sekerou.

Blesk zjistil, že zadržený a z vraždy obviněný mladík je chovancem ústavu vzdáleného pouhých 100 metrů od místa činu! Husův dům, jak se zařízení jmenuje, se věnuje chlapcům ve věku 15 až 19 let.

Útočník byl umístěn na oddělení, které má na starost psychické, psychiatrické, neurologické a vývojové obtíže. „Nemůžeme se k tomu vyjadřovat, obraťte se na ministerstvo školství,“ řekl Blesku ředitel zařízení Michal Frynta. „Jsme v kontaktu s domovem, věc řeší policie a do konce vyšetřování se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ sdělil Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.

Ilustrační foto.
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Věděli, kde pátrat

„Díky spolupráci se strážníky a dobré místní znalosti našich policistů jsme na základě několika málo indicií a poznatků mladistvou osobu zadrželi,“ řekla Muzikantová.

Šel tam krást?

Žena žila v malebném domku v klidné části města. Mladík se k ní měl vloupat. „Motivem byl majetkový prospěch,“ řekla Muzikantová. Potvrdila, že se přiznal, a soud na něj včera odpoledne uvalil vazbu.

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Témata:
vraždaseniorkachaluparybníkDvůr Králové nad LabemOndřej Macura
Tomáš Koníček
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pozornyctenar2018 ( 16. listopadu 2026 12:05 )

Aspoň jednou v životě by byl užitečnej!

Dagmar Široká ( 16. listopadu 2026 11:44 )

Přesně

Dagmar Široká ( 16. listopadu 2026 11:43 )

Rovnou postavit ke zdi,zase mu diagnostikují nějakou poruchu,bude se za peníze nás všech léčit a v 18 ho jako čistého pustí ven,a může pokračovat

nika f ( 16. listopadu 2026 11:41 )

To je radost žít v blízkosti pasťáku 😡

Uživatel_5661015 ( 16. listopadu 2026 11:19 )

Takove grazly rovnou zavrit do klece a nikdy nepustit

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