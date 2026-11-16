Krvavé drama v chaloupce u rybníka: Seniorku zavraždil chovanec z pasťáku?!
Ještě ráno s ní sousedka mluvila. O pár hodin později už bojovala seniorka (†73) o život. Marně! V chaloupce u Podhraťského rybníka ve Dvoře Králové nad Labem se stala krvavá tragédie.
Co se za dveřmi domu v pátek odpoledne odehrálo, zůstává záhadou. Ženu našli zraněnou a skončila v nemocnici. Lékaři konstatovali, že nejde o úraz. Informovali proto kriminalisty. „Podlehla sečným zraněním,“ doplnila později smutnou zprávu policistka Andrea Muzikantová. To naznačuje, že agresor – vyšetřovatelé uvedli, že jde o mladistvého – mohl útočit např. sekerou.
Blesk zjistil, že zadržený a z vraždy obviněný mladík je chovancem ústavu vzdáleného pouhých 100 metrů od místa činu! Husův dům, jak se zařízení jmenuje, se věnuje chlapcům ve věku 15 až 19 let.
Útočník byl umístěn na oddělení, které má na starost psychické, psychiatrické, neurologické a vývojové obtíže. „Nemůžeme se k tomu vyjadřovat, obraťte se na ministerstvo školství,“ řekl Blesku ředitel zařízení Michal Frynta. „Jsme v kontaktu s domovem, věc řeší policie a do konce vyšetřování se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ sdělil Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
Věděli, kde pátrat
„Díky spolupráci se strážníky a dobré místní znalosti našich policistů jsme na základě několika málo indicií a poznatků mladistvou osobu zadrželi,“ řekla Muzikantová.
Šel tam krást?
Žena žila v malebném domku v klidné části města. Mladík se k ní měl vloupat. „Motivem byl majetkový prospěch,“ řekla Muzikantová. Potvrdila, že se přiznal, a soud na něj včera odpoledne uvalil vazbu.
Aspoň jednou v životě by byl užitečnej!