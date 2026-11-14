Brutální útok teenagera ve Dvoře Králové skončil smrtí seniorky (†73)

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
14. listopadu 2026
09:46

Žena zemřela po brutálním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Seniorku převezli záchranáři do nemocnice, kde svým zraněním podlehla. Policie ještě tentýž den zadržela mladistvou osobu, která je s případem spojována.

Třiasedmdesátiletá žena zemřela v pátek v nemocnici poté, co utrpěla zranění při napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policie v souvislosti s případem ještě téhož dne zadržela mladistvou osobu, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Žena byla napadená v pátek odpoledne a se zraněními ji zdravotníci převezli do nemocnice, kde později zemřela. Nemocnice následně informovala policii, že na jejím úmrtí se mohla podílet další osoba.

Případem se začali zabývat krajští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty z Trutnova. „Díky spolupráci s městskými strážníky a místní znalosti policistů se podařilo na základě prvotních informací a indicií ještě v podvečer zadržet mladistvou osobu,“ uvedla mluvčí.

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