Brutální útok teenagera ve Dvoře Králové skončil smrtí seniorky (†73)
Žena zemřela po brutálním napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Seniorku převezli záchranáři do nemocnice, kde svým zraněním podlehla. Policie ještě tentýž den zadržela mladistvou osobu, která je s případem spojována.
Třiasedmdesátiletá žena zemřela v pátek v nemocnici poté, co utrpěla zranění při napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policie v souvislosti s případem ještě téhož dne zadržela mladistvou osobu, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Žena byla napadená v pátek odpoledne a se zraněními ji zdravotníci převezli do nemocnice, kde později zemřela. Nemocnice následně informovala policii, že na jejím úmrtí se mohla podílet další osoba.
Případem se začali zabývat krajští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty z Trutnova. „Díky spolupráci s městskými strážníky a místní znalosti policistů se podařilo na základě prvotních informací a indicií ještě v podvečer zadržet mladistvou osobu,“ uvedla mluvčí.
Parchant!