Bývalý vládní letec zastřelil syna! Mrazivé detaily z popravy: „Ty nepůjdeš nikam, nebo tě zastřelím!“

Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. listopadu 2026
21:45

Bývalý pilot vládní letky měl na chatě v Nové Bani zastřelit svého syna. Podle výpovědi manželky se tragédie odehrála před očima malé vnučky. Muž měl synovi namířit revolver na hruď a vyhrožovat mu zastřelením. Obviněný skončil ve vazbě. Na samotný výstřel si údajně nepamatuje.

Rodinná večeře, alkohol a tragédie byla na světě. Na chatě v Nové Bani na Slovensku měl bývalý pilot (75) vládní letky zastřelit svého syna (†51). Aby toho nebylo málo, krveprolití se mělo odehrát před očima nezletilé vnučky (13). Deník Plus JEDEN DEŇ popsal mrazivé detaily, které předcházely výstřelu. 

Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
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Rozdílné výpovědi

Osudný večer se přitom zpočátku vyvíjel příjemně. Rodina společně večeřela a později zůstali v obývacím pokoji pouze otec se synem. Popíjeli jablkovici a pivo. Manželka Anna se s vnučkou Viktórií odebrala kolem desáté hodiny večer spát. Co se dělo v následujících hodinách, popisuje obviněný a jeho žena zcela rozdílně. Muž tvrdí, že si na samotnou střelbu ani případnou hádku nepamatuje. Vybavit si měl až okamžik, kdy syn ležel na zemi a manželka plakala. Jeho žena však policistům popsala jiný průběh událostí.

Podle její výpovědi se syn v noci rozhodl, že z chaty odejde. Vyšel do patra, vzbudil dceru a řekl jí, aby se oblékla. Chtěl ji vzít s sebou. Matce prý vysvětlil, že ho nikdo nemusí vyhazovat, protože odejít dokáže i sám. Zatímco nahoře čekal s kufrem na dceru, vyšel za ním otec. A v ruce držel revolver. Oba muži se podle Anny postavili proti sobě. Následovala slova, ze kterých běhá mráz po zádech. „Ty nepůjdeš nikam, nebo tě zastřelím!“ měl prý křičet otec na svého syna. Vzápětí zazněl výstřel.

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Chladnokrevná poprava

Žena se podle své výpovědi pokusila manžela zastavit. Měla však strach. Nakonec přivolala záchranáře a policii. Bylo už ale pozdě. Střelnému poranění hrudníku podlehl syn přímo na místě. Záchranáři dostali oznámení krátce před půl čtvrtou ráno. Operátor tísňové linky se ještě pokoušel po telefonu navádět přítomné k resuscitaci. Veškerá snaha byla marná. Bývalého pilota zadrželi policisté přímo na chatě. Následně ho obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a soud ho poslal do vazby.

Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).
Bývalý pilot Viliam (75) měl zastřelit syna (†51) před očima vnučky (13).

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Zdroj: Karel Janeček

Témata:
alkoholvečeřepopíjenírevolverstřelbasvědectvívražda rodinyvražda synaSlovenskovýpověďNová Baňachata
Andrea Vídeňská
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