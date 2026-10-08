Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?! Místní promluvili

Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?!
Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?!
Radek, který zemřel po bodném útoku
K bodnému útoku, který skončil smrtí Radka, došlo ve třetím patře tohoto domu.
K bodnému útoku, který skončil smrtí Radka, došlo ve třetím patře tohoto domu.
Autor: Jitka Pecharová - 
8. října 2026
08:59

Hádka, bodnutí a smrt. K tragédii došlo v úterý večer ve Dvoře Králové na Trutnovsku. Radek (†30) zašel zřejmě na návštěvu do bytu známých, ze které už se nikdy nevrátil.

Incident se odehrál v nejvyšším, 3. patře bytového domu v Kotkově ulici necelé dvě hodiny před úterní půlnocí. Radek se měl dostat do sporu v bytě mladého páru známých. Co přesně následovalo, není zatím jasné, ale když dorazila přivolaná záchranka, byl už Radek v bezvědomí a silně krvácel.

„Měl bodné zranění. Resuscitace přes veškeré úsilí bohužel nebyla úspěšná,“ sdělila ve středu záchranářka Lucie Hanušová. Policie zatím k detailům vraždy mlčí. Uvedla jen, že zadržela jednu osobu, obvinění ale zatím nepadlo. „Provádíme úkony trestního řízení, další nebezpečí nehrozí,“ dodala policistka Martina Jandová. Mezi místními se hovoří o tom, že zadrženým je muž s bohatou kriminální minulostí. „Už seděl. Jede v drogách a jsou s ním samé problémy,“ odpovědělo Blesku shodně několik místních.

Tomáš B. (29) zabil nožem bratra (†24) a pobodal otce (50). V době činu byl podle znalců kvůli drogám nepříčetný, nebyl tak souzen za vraždu, ale za opisltví. Dostal osm let a následnou detenci.
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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR
Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?!
Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?!
Radek, který zemřel po bodném útoku
K bodnému útoku, který skončil smrtí Radka, došlo ve třetím patře tohoto domu.
K bodnému útoku, který skončil smrtí Radka, došlo ve třetím patře tohoto domu.

Témata:
vraždaokres TrutnovsmrtDvůr Králové nad LabemnávštěvaMartina JandováLucie Hanušová
Jitka Pecharová
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