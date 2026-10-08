Radka ve Dvoře Králové ubodal recidivista?! Místní promluvili
Hádka, bodnutí a smrt. K tragédii došlo v úterý večer ve Dvoře Králové na Trutnovsku. Radek (†30) zašel zřejmě na návštěvu do bytu známých, ze které už se nikdy nevrátil.
Incident se odehrál v nejvyšším, 3. patře bytového domu v Kotkově ulici necelé dvě hodiny před úterní půlnocí. Radek se měl dostat do sporu v bytě mladého páru známých. Co přesně následovalo, není zatím jasné, ale když dorazila přivolaná záchranka, byl už Radek v bezvědomí a silně krvácel.
„Měl bodné zranění. Resuscitace přes veškeré úsilí bohužel nebyla úspěšná,“ sdělila ve středu záchranářka Lucie Hanušová. Policie zatím k detailům vraždy mlčí. Uvedla jen, že zadržela jednu osobu, obvinění ale zatím nepadlo. „Provádíme úkony trestního řízení, další nebezpečí nehrozí,“ dodala policistka Martina Jandová. Mezi místními se hovoří o tom, že zadrženým je muž s bohatou kriminální minulostí. „Už seděl. Jede v drogách a jsou s ním samé problémy,“ odpovědělo Blesku shodně několik místních.
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