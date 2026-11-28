Střet autobusu s vlakem stál život gymnazistku: Vendulka (†15) zemřela cestou do školy
Bolest, smutek i vztek zůstaly po úterním střetu autobusu a vlaku u Ohnišťan na Jičínsku. Obětí je gymnazistka Vendulka (†15). Tragédie vyvolala otázky, zda na neštěstí nemělo vliv, že autobus řídil 70letý senior.
Vendulka cestovala do školy linkovým busem z Jičína do Hořic. Ve voze byla ona a ještě jeden pasažér, když po sedmé ráno vjel na nechráněný přejezd označený značkou STOP. Do boku mu narazil osobní vlak s 56 cestujícími. Autobus skončil mimo trať nakloněný do potoka. Dívku měl náraz odhodit několik desítek metrů daleko do křoví.
Zachránila jiné?
Při nehodě se Vendulka těžce zranila. „Utrpěla poranění hlavy a horních i dolních končetin,“ uvedla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová. Na místě se ji podařilo resuscitovat, všichni doufali, že bude opět v pořádku. Druhý den ale zemřela. Na sociální síti se objevila informace, že rodina dala souhlas s darováním orgánů. Nemocnice ji vzhledem k věku dívky odmítla komentovat. Šofér a druhý pasažér utrpěli lehká poranění hrudníku a nohou.
Mezi lidmi se rozpoutala debata o příčině a zda byl řidič plně způsobilý vykonávat
tak zodpovědnou práci. Zda neměly věk, zdraví či jiné okolnosti vliv na jeho pozornost. „Pokud se potvrdí, že příčinou bylo selhání řidiče, musí se důsledně prověřit nejen jeho způsobilost, ale odpovědnost zaměstnavatele a systému, který mu umožnil takovou práci vykonávat,“ napsala matka Vendulčiny spolužačky. „Souhlasím,“ reagoval strýc zesnulé.
Až desetiletý trest
Okolnosti nehody a míru zavinění objasní až vyšetřování. Kriminalisté zatím pouze vyloučili požití alkoholu jak u řidiče, tak u strojvedoucího. Šoféra podezírají ze spáchání přečinu obecného ohrožení. „Hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi,“ uvedla policistka Šárka Pižlová.
Advent bude tichý
Obec, kde žijí blízcí Vendulky, vzhledem k tragédii zrušila doprovodný program, který chystala na sobotu k zahájení adventního času. Přivítá ho skromněji, bez oslav, v tichosti. „Na návsi budeme mít pro děti připravené prskavky a v 18:30 rozsvítíme strom. Občerstvení nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení,“ uvedli zastupitelé.
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