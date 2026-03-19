Urval rackovi hlavu kvůli hranolce! Muž dostal jen pár měsíců vězení, lidé zuří
Bizarní a brutální incident z amerického New Jersey vyvolal vlnu pobouření. Muž přímo na molu plném dětí utrhl rackovi hlavu poté, co se pták pokusil sebrat jeho dceři hranolku. Soud mu vyměřil osm měsíců vězení, trest už si ale z větší části odpykal. Ochranáři mluví o směšně nízkém trestu.
K události došlo v červenci 2024 na molu v zábavním komplexu Morey’s Piers. Franklin Zeigler (30) tam podle policie reagoval extrémně poté, co se racek snažil ukrást hranolku z porce Zeiglerovy dcerky. Muž ptáka chytil a utrhl mu hlavu. Svědci ho následně viděli, jak drží bezhlavé tělo a shání pytel na odpadky. Na místo dorazila policie, ale Zeigler se choval agresivně a nespolupracoval. Zadržen byl proto kvůli výtržnictví, kladení odporu i týrání zvířete.
Vězení a podmínka
Případ se táhl více než rok. Zeigler se nakonec se přiznal k týrání zvířete ve třetím stupni. Soud mu uložil osm měsíců vězení a pokutu až v přepočtu zhruba 5800 korun. Zásadní je, že muž už před vynesením rozsudku strávil ve vazbě 262 dní. Trest se mu tak započítal a z vězení byl propuštěn už letos v únoru.
Následně byl zařazen do speciálního programu s dohledem zaměřeného na léčbu závislostí a čeká ho pětiletá podmínka.
Příliš mírný trest, míní ochranáři
Verdikt ale vyvolal ostré reakce ochránců zvířat i veřejnosti. Organizace In Defense of Animals označila trest za nepřiměřeně mírný. Podle nich šlo o brutální čin, ke kterému navíc došlo za bílého dne a před dětmi. Soud prý podcenil riziko, jenž pachatel představuje. Další kritici upozorňují na souvislost mezi násilím vůči zvířatům a násilím v rodině. Podle amerických médiích totiž Zeigler čelil obviněním v jiné kauze spojené s domácím násilím. Obviněn byl z těžkého ublížení na zdraví a neoprávněného věznění kvůli zbití matky své dcery. Ta byla následně nucena utéct z jeho domu oknem.
