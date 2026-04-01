Šílenec z Děčína podřízl fence Chilli hrdlo: Soud mu udělil 4 roky vězení
Mladík, který se zhruba před rokem na Děčínsku pokusil brutálně usmrtit psa, dostal 1. dubna u okresního soudu v Děčíně čtyři roky vězení. Podle žalobce je dvaadvacetiletý muž nebezpečný pro společnost. Rozsudek je pravomocný. Čin se stal v České Kamenici, mladý muž fence křížence stafordšírského bulteriéra prořízl hrdlo.
Muž si za mřížemi už odpykává roční trest kvůli předešlé násilné trestné činnosti. Žalobce Lukáš Otipka o něm uvedl, že se jím trestná činnost stupňovala. Odsouzený přiznal vinu. „Obžalovaný, když se mu něco nelíbí, tak to řeší násilím,“ řekl Otipka.
Poprvé byl odsouzený potrestaný ve svých 16 letech za násilné jednání. Pár dnů po dovršení 19 let napadl člověka. Jen o něco později napadl lopatou mladistvého. Násilně se choval také k ženě, která mu pronajímala byt. Jednu další osobu rdousil. Otipka mu navrhl nepodmíněný trest.
Za zločin týrání zvířete hrozilo muži až šest let vězení. Čin se stal loni v únoru. Policisté přijali oznámení na tísňovou linku 158 o pravděpodobně zraněném psovi v lese v České Kamenici. Hlídka společně s městskou policií na místě objevila vážně poraněné zvíře. Pes byl přivázán ke stromu a vedle něj byla vykopaná jáma. Městská policie ve spolupráci s policisty zajistila okamžitý převoz zvířete na veterinární kliniku, kde mu byla poskytnuta neodkladná péče.
Z vyšetřování vyplynulo, že mladý muž šel s přítelkyní venčit své dva psy. Přítelkyně se od něj na procházce na chvíli vzdálila. Když se nevracel, šla ho hledat a nalezla ho na lesní cestě celého zakrváceného. Na její dotaz, kde je pes, odpověděl, že ho napadl, a proto ho musel zabít, uvedla policie.
Fena Chilli je už přes rok v útulku a zranění, které se jí málem stalo osudným, na ní není skoro poznat. Zpráva veterinárního lékaře uvádí, že pes utrpěl rozsáhlé poranění krku, fena byla také oslabena kvůli velké ztrátě krve. Bez včasného zásahu veterinářů by během několika hodin či dní uhynula za značného utrpení. „Málem nepřežila,“ zdůraznil Jaroslav Kácha z děčínského útulku. Povahově je pes hodně temperamentní. „Je to mladé zvíře, které srší energií,“ uvedl Kácha. Potřebuje proto zkušeného a zároveň aktivního nového majitele. Útulek zájemce pečlivě prověřuje.
Letos v březnu poslal Vrchní soud v Praze za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř 70 zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
Čtyři roky je málo, až ho pustí provede něco horšího...