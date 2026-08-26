Opilí Češi udělali v Chorvatsku pořádnou ostudu: Skončili za mřížemi

Chorvatská Rijeka
Chorvatská Rijeka
Chorvatská Rijeka
Chorvatsko - Rijeka
Chorvatské město Šibenik
Autor: Nicole Vášová - 
26. srpna 2026
10:23

Češi natropili pořádnou ostudu v dovolenkovém ráji. Pár se velmi opil a lehl si do silnice ve města Rijeka. Po příjezdu policie jim nadával, odporoval a odmítal lékařskou pomoc. Nakonec skončil ve vězení!

Český pár v chorvatském městě Rijeka se předvedl. Asi čtyřicetiletý Čech s Češkou se v sobotu 22. srpna v podvečer opili takovým způsobem, že si potřebovali zdřímnout uprostřed silnice. Když situaci zaregistrovali místní, oznámili vše na policii.

Na místo dorazila hlídka i zdravotnická záchranná služba. Jelikož Češka upadala pod silným vlivem alkoholu do bezvědomí, záchranáři ji chtěli převézt do nemocnice. Když ale přišla k sobě, lékařskou péči odmítla.

Řetězec Albert stáhnul oblíbený výrobek. V mase objevili salmonelu.
Řetězec stahuje oblíbený výrobek: Salmonela v mase!

Nepříjemná situace potupně gradovala a opilý muž začal být agresivní. Urážel policii a přes veškerá upozornění v nepřijatelném chování pokračoval. K aktivnímu odporu se posléze přidala i žena, uvedl chorvatský server Novi list.

Policisté pár odvezli na stanici. Obvinili ho z přestupku v podobě rušení veřejného pořádku a soud oba Čechy poslal na 15 dní do vězení v Rijece, informoval web Index.

Podle serveru Zákon v Chorvatsku za přestupek proti veřejnému pořádku běžně udělují policisté pokuty ve výši od 450 do tří tisíců korun. Odnětí svobody nastává v krajních případech. Trest pobytu za mřížemi může soud stanovit až na 30 dní.

Pohřešovaný Andrii Smetaniuk z jezera Most
Andrij (19) zmizel v jezeře Most: Nová naděje!
Video se připravuje ...
Vězni do cel pašují telefony a natáčí videa na tiktok
Zdroj: Tiktok
Chorvatská Rijeka
Chorvatská Rijeka
Chorvatská Rijeka
Chorvatsko - Rijeka
Chorvatské město Šibenik

Témata:
alkoholvězenísoudtrestnadávkyveřejný pořádeklékařská péčepolicieChorvatskosilnicezdravotnictvíRijekavěznice
Nicole Vášová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pohlreich jen těžko hledá slova: UBOHOST A HYSTERIE
Pohlreich jen těžko hledá slova: UBOHOST A HYSTERIE
Aha!
Kulinářské hvězdy, péče o krásu zdarma i nákupy se slevou: Přijďte si užít F.O.O.D. piknik!
Kulinářské hvězdy, péče o krásu zdarma i nákupy se slevou: Přijďte si užít F.O.O.D. piknik!
Dáma
Funkční oblečení do nevlídného počasí? Poradíme vám s výběrem i péčí o tyto materiály
Funkční oblečení do nevlídného počasí? Poradíme vám s výběrem i péčí o tyto materiály
Maminka
Kobaltová modrá je nečekaná barva podzimu. Takhle ji unosíte od rána do večera
Kobaltová modrá je nečekaná barva podzimu. Takhle ji unosíte od rána do večera
Ženy
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Deset potravin, které vám zlepší náladu a neztloustnete po nich
Moje zdraví
9_9_2026_Match fixing
e15
Klokani trpěli v Zápech. Řeší se simulování jejich útočníka, ke kotrmelcům nebyl důvod
Klokani trpěli v Zápech. Řeší se simulování jejich útočníka, ke kotrmelcům nebyl důvod
iSport
Jana Bendová: Babiš pevně drží vládní opratě. Macinka a Šťastný vzkazují Pražanům, aby je radši nevolili
Jana Bendová: Babiš pevně drží vládní opratě. Macinka a Šťastný vzkazují Pražanům, aby je radši nevolili
Reflex
Místo minerálního pramenu narazili na evropskou raritu. Herlianský gejzír tryská do výšky 22 metrů
Místo minerálního pramenu narazili na evropskou raritu. Herlianský gejzír tryská do výšky 22 metrů
Lidé a země