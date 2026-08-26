Opilí Češi udělali v Chorvatsku pořádnou ostudu: Skončili za mřížemi
Češi natropili pořádnou ostudu v dovolenkovém ráji. Pár se velmi opil a lehl si do silnice ve města Rijeka. Po příjezdu policie jim nadával, odporoval a odmítal lékařskou pomoc. Nakonec skončil ve vězení!
Český pár v chorvatském městě Rijeka se předvedl. Asi čtyřicetiletý Čech s Češkou se v sobotu 22. srpna v podvečer opili takovým způsobem, že si potřebovali zdřímnout uprostřed silnice. Když situaci zaregistrovali místní, oznámili vše na policii.
Na místo dorazila hlídka i zdravotnická záchranná služba. Jelikož Češka upadala pod silným vlivem alkoholu do bezvědomí, záchranáři ji chtěli převézt do nemocnice. Když ale přišla k sobě, lékařskou péči odmítla.
Nepříjemná situace potupně gradovala a opilý muž začal být agresivní. Urážel policii a přes veškerá upozornění v nepřijatelném chování pokračoval. K aktivnímu odporu se posléze přidala i žena, uvedl chorvatský server Novi list.
Policisté pár odvezli na stanici. Obvinili ho z přestupku v podobě rušení veřejného pořádku a soud oba Čechy poslal na 15 dní do vězení v Rijece, informoval web Index.
Podle serveru Zákon v Chorvatsku za přestupek proti veřejnému pořádku běžně udělují policisté pokuty ve výši od 450 do tří tisíců korun. Odnětí svobody nastává v krajních případech. Trest pobytu za mřížemi může soud stanovit až na 30 dní.
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