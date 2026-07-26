V oblíbeném letovisku Čechů řádí agresivní želva: Pokousala tři návštěvníky!
Moře v dovolenkovém ráji okupuje agresivní host. Na Jadranu je nahlášeno hned několik případů pokousání želvou! Zraněnému pacientovi dokonce museli ránu zašívat.
Moře ve Splitsko-dalmatské župě okupuje nezvaný host. Agresivní mořská želva v Chorvatsku za posledních pár dní pokousala hned tři návštěvníky! U pláže Kaštela museli zranění vyhledat lékařskou pomoc.
Želva má velmi silnou čelist, a tak při kousnutí může způsobit nepříjemné rány a modřiny. V oblasti je velmi vzácná a její výskyt je ojedinělý, uvedl server Dalmacija Danas. Mezi zraněnými bylo i dítě!
„Dítě má povrchové zranění, jeden dospělý má také povrchové zranění a třetí pacient má zlomeninu prstu a otevřenou ránu na hýždích,“ popsala ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kaštela, Antonija Žanićová. „Bylo potvrzeno, že se jedná o kousnutí mořskou želvou,“ doplnila. Nejhorší zranění dokonce museli v nemocnici zašívat!
Svědkyně popsala pro chorvatská média samotný útok. „Moje matka byla ve vodě, když ji plavčík varoval, že se k ní blíží velká želva. Kousla ji do stehna a nechtěla se pustit. Matka ji bila, dokud se nepustila, nakonec si z boje odnesla modřinu,“ vylíčila.
Odborníci se shodli, že v případě střetu se želvou je hlavní zachovat klid a vzdálit se. „Pokud si všimnete mořské želvy, nepřibližujte se k ní, nedotýkejte se, nekrmte ji a nesnaže se si ji z blízkosti vyfotit,“ doporučili pro deník Danas.
Přestože jde o velmi nestandardní situaci, jelikož želvy běžně na lidi neútočí, měli by návštěvníci dbát zvýšené opatrnosti při koupání. V případě kousnutí želvou je na místě okamžité vyhledání lékařské pomoci, uvedl server Portal.
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