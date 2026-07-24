Piloti pod vlivem! Letušky zasáhly těsně před odletem
Švýcarská letecká společnost přišla se šokujícím přiznáním. Dva piloty suspendovala z plánovaného evropského letu, jelikož byli podnapilí! Nechybělo mnoho a měli by zodpovědnost za desítky pasažérů. Na jejich stav upozornil personál.
Švýcarské letecká společnost Swiss International Air Lines (SWISS) v březnu tohoto roku řešila nepříjemnou situaci se dvěma svými piloty. Na evropském letu ze Ženevy nechybělo dlouho a pilotovali by letadlo Airbus A220 v podnapilém stavu, informovalo MSN.
Podnapilého chování si všiml personál na palubě letadla a informoval příslušné orgány. Společnost okamžitě zakročila a oba nezodpovědné piloty nahradila. Let nakonec bezpečně proběhl. „Oba piloti od té doby neletěli a vyšetřování stále pokračuje,“ vyjádřil se SWISS pro Daily Sabah. „Porušování našich bezpečnostních zásad bereme velmi vážně,“ dodala.
„Naše bezpečnostní mechanismy fungují. Zaměstnanci převzali odpovědnost a oznámili své obavy. Jednali jsme okamžitě a použili jsme zavedené postupy. Interní podávání zpráv pomáhá identifikovat a eliminovat rizika dříve, než ovlivní operaci,“ popsal tiskový mluvčí.
Společnost nepříjemnou situaci pečlivě zkoumá. Pilotům hrozí ukončení pracovního poměru. Velkou roli hraje i fakt, že před letem při nahlašování na ústředně podnapilost zatajili, uvedl web Blue News.
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