Piloti pod vlivem! Letušky zasáhly těsně před odletem

Letadlo Swiss Airlines
Letadlo Swiss Airlines  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Nicole Kučerová - 
24. července 2026
10:35

Švýcarská letecká společnost přišla se šokujícím přiznáním. Dva piloty suspendovala z plánovaného evropského letu, jelikož byli podnapilí! Nechybělo mnoho a měli by zodpovědnost za desítky pasažérů. Na jejich stav upozornil personál.

Švýcarské letecká společnost Swiss International Air Lines (SWISS) v březnu tohoto roku řešila nepříjemnou situaci se dvěma svými piloty. Na evropském letu ze Ženevy nechybělo dlouho a pilotovali by letadlo Airbus A220 v podnapilém stavu, informovalo MSN.

Podnapilého chování si všiml personál na palubě letadla a informoval příslušné orgány. Společnost okamžitě zakročila a oba nezodpovědné piloty nahradila. Let nakonec bezpečně proběhl. „Oba piloti od té doby neletěli a vyšetřování stále pokračuje,“ vyjádřil se SWISS pro Daily Sabah. „Porušování našich bezpečnostních zásad bereme velmi vážně,“ dodala.

„Naše bezpečnostní mechanismy fungují. Zaměstnanci převzali odpovědnost a oznámili své obavy. Jednali jsme okamžitě a použili jsme zavedené postupy. Interní podávání zpráv pomáhá identifikovat a eliminovat rizika dříve, než ovlivní operaci,“ popsal tiskový mluvčí.

Společnost nepříjemnou situaci pečlivě zkoumá. Pilotům hrozí ukončení pracovního poměru. Velkou roli hraje i fakt, že před letem při nahlašování na ústředně podnapilost zatajili, uvedl web Blue News.

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Poškozený motor mohl podle záběrů souviset s rozbitým okénkem.
Zdroj: X/@Fahadnaimb

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Nicole Kučerová
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