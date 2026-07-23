Obchodování s dětmi na základce v Březové?! Pracovnice dívky vyzývala k odběru vajíček?

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: terovesalainen / DPphoto / Profimedia)
Autor: Štěpánka Grofová - 
23. července 2026
16:05

Policie obvinila bývalou zaměstnankyni základní školy v Březové na Sokolovsku a jejího partnera z obchodování s lidmi. Žena měla zneužívat kontakt s nezletilými dívkami a požadovat po nich intimní fotografie i odběr vajíček.

Na základní škole v Březové na Sokolovsku vypukl otřesný skandál. Kriminalisté obvinili bývalou pracovnici školy a jejího partnera z trestného činu obchodování s lidmi. Vyšetřování se týká jednání vůči nezletilým dívkám a podle dosud známých informací mohlo trvat několik let.

Žena podle zjištění serveru Novinky nepůsobila jako učitelka ani asistentka pedagoga. Ve škole zajišťovala administrativní a organizační činnost, skrz níž přicházela do kontaktu s žáky.

Od dívek získávala intimní fotografie a další materiály pornografického charakteru. Některé z nich měla dokonce přesvědčovat, aby podstoupily odběr vajíček. Starosta Březové Jaroslav Bělíček navíc uvedl, že se objevily informace, podle nichž dětem nabízela za splnění svých požadavků peníze.

„Je to selhání jednotlivce i celého systému. Velmi mě to mrzí. Něco takového by se nemělo vůbec stát,“ řekl starosta.

Jakmile se vedení města dozvědělo o policejním vyšetřování, začalo situaci řešit s ředitelkou školy. Ta ženě důrazně doporučila okamžitě ukončit pracovní poměr, aby už nepřicházela do kontaktu s dětmi. Zaměstnankyně následně ze školy odešla.

Kolik dívek mohlo být případem zasaženo, zatím není jasné. Vyšetřování pokračuje a policie další podrobnosti kvůli jeho průběhu nezveřejňuje. Policejní mluvčí Karlovarského kraje Jakub Kopřiva pouze potvrdil, že se kriminalisté případem zabývají. Podrobnější informace zatím odmítl sdělit.

Oba obvinění zůstávají vyšetřováni na svobodě. Starosta Bělíček upozornil, že právě tato skutečnost vyvolává mezi rodinami obavy. Rodiče i dívky se totiž mohou s obviněnými běžně potkávat.

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Matka chtěla prodat svého ročního chlapečka na hranici Ukrajiny se Slovenskem.
Zdroj: TVJOJ

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Štěpánka Grofová
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