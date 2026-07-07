Dramatická záchrana Čechů v Chorvatsku: Dvě děti na paddleboardech odnesl silný vítr
Zrádný vítr na chorvatském pobřeží u Senje dostal do vážných problémů čtyřčlennou rodinu z Česka. Vítr odnesl děti na paddleboardu směrem k ostrovu Krk a rodiče se je následně pokusili s vypětím všech sil zachránit. Rodině nakonec museli přispěchat na pomoc záchranáři a námořní policie.
S příchodem letních prázdnin se chorvatské pobřeží opět zaplnilo turisty a na Jadranu začíná hlavní část sezony. Pláže i kempy praskají ve švech a lidé si užívají relax. Záchranáři v tomto období pravidelně varují před nevyzpytatelným počasím. V posledních dnech navíc část chorvatského pobřeží zasáhla silná bóra. Studený a nárazový severovýchodní vítr, který dokáže odnést paddleboardy a nafukovací lehátka od břehu dřív, než bys řekl švec.
Dramatická záchrana
Hned první víkend letních prázdnin si sílu bóry na vlastní kůži vyzkoušela i rodina z Česka. V oblasti u Senje si šli užívat moře, ale extrémní vítr jim brzy ukázal svoji sílu. Dvě malé děti si hrály na paddleboradu, když je prudká bóra začala odnášet od pláže Banj směrem k ostrovu Krk. Rodiče neváhali ani vteřinu a hned za nimi skočili do vody, jenže proud a vítr byly silnější, než čekali. Rodiče byli brzy na pokraji sil. Naštěstí do akce vyrazili záchranáři i námořní policie. Ti rodinu po chvíli našli a vytáhli zpátky na břeh, informuje web Index.
Bóra řádila i na jiných místech
Ani další oblíbené turistické destinace na Jadranu nezůstaly zkrátka. Nedaleko Bašky Vody se do potíží dostaly dvě osoby na paddleboardu a nafukovací matraci, které zběsilý vítr odnášel od břehu směrem k ostrovu Brač. Naštěstí je v poslední chvíli zachránil občan na člunu. Jen o několik hodin později se podobné drama odehrálo i v makarské oblasti. Tam silný vítr odnesl chlapce na paddleboardu. V panice se za ním vydali rodiče na šlapadle a sami se dostali do vážného nebezpečí. Na místo museli okamžitě vyplout záchranáři.
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