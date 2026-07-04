Český kapitán popsal detaily tragické srážky lodí v Chorvatsku: Katamarán se řítil přímo na nás!

Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy.
Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy.
Katamarán Krilo Eclipse
Katamarán Krilo Eclipse
Převoz zraněných do nemocnice
Aktualizováno -
4. července 2026
18:35
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. července 2026
18:00

Tragická srážka plachetnice s katamaránem v Chorvatsku si vyžádala životy čtyř Čechů. Přeživší kapitán plachetnice nyní poprvé popsal osudné okamžiky před nárazem i marný boj o záchranu svých přátel. Tvrdí, že katamarán se řítil přímo na jejich loď, nezměnil směr ani nezpomalil. Okolnosti tragédie z 14. června stále vyšetřují chorvatské úřady.

Měla to být pohodová dovolená na jachtě, na kterou se parta přátel těšila celý rok. Místo krásných vzpomínek přišla tragédie. Při děsivé srážce plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu zemřeli čtyři Češi. Přeživší kapitán nyní poprvé pro web Boatsafe popsal hrůzné okamžiky před i po nárazu.

Boj o život v ledové vodě

Vše se odehrálo 14. června v oblasti Splitských vrat. Na moři panovala pohoda, foukal jen slabý vítr a posádka si užívala klidnou plavbu. Ještě pár minut před tragédií zpívali na palubě a nikdo netušil, co za hrůzu za okamžik přijde. Netrvalo dlouho a kapitán si všiml rychle se blížícího katamaránu. Když byl asi 500 metrů daleko, začal mít špatný pocit. „Katamarán netroubil ani nezměnil směr,“ popsal zkušený jachtař. Posádka se na poslední chvíli pokusila změnit kurz, ale už bylo pozdě. Katamarán do nich narazil plnou parou a doslova prorazil trup lodi. 

Po nárazu šla plachetnice ke dnu. Pohotovému jachtaři se podařilo z trosek vytáhnout přítelkyni, která byla zaklíněná pod zničenou palubou. Loď mezitím rychle mizela v moři. Zraněnou ženu nakonec dostali na palubu katamaránu. Tam prý ale dlouhé desítky minut ležela na rozpálené palubě bez pomoci a kvůli zlomeným žebrům trpěla ohromnými bolestmi. „Já jsem jí dal ručník pod hlavu a byl jsem u ní. Protože pálilo slunko, dělal jsem jí tělem stín, aby jí to nesvítilo na obličej a nebyla pod přímým sluncem,“ svěřil se muž s chvílemi beznaděje.

Na kamarády nikdy nezapomene

Nejtěžší jsou pro něj vzpomínky na okamžik střetu. Tvrdí, že během několika vteřin zmizeli jeho nejlepší přátelé před očima a už je nikdy neviděl. Dodnes prý nechápe, jak se něco takového mohlo stát. Tragédie je pro něj noční můrou, ze které se stále nedokáže probudit. Vyšetřování tragické nehody pokračuje a okolnosti srážky zatím nejsou definitivně uzavřeny. Muž uvedl, že jde o jeho jediné veřejné vyjádření a další rozhovory poskytovat nechce.

Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy.
Tragická nehoda si vyžádala čtyři lidské životy.
Katamarán Krilo Eclipse
Katamarán Krilo Eclipse
Převoz zraněných do nemocnice

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Témata:
nehodamořesmrtsplitsrážka lodíčeši v zahraničíkatamaránChorvatskoplachetnice
Andrea Vídeňská
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