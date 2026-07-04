Smrt Čecha (†19) na Rhodosu: Byl to fotbalista z Brna!

Rhodos
Rhodos
Rhodos
Na pláži Prasonisi lze přecházet mezi Egejským a Středozemním mořem.
V Lindosu najdete vše na jednom místě. Písečnou pláž, křivolaké uličky mezi bíle natřenými domy a na kopci se vyjímají pozůstatky chrámu bohyně Athény.
Aktualizováno -
4. července 2026
21:15
Autor: ČTK, mib - 
3. července 2026
22:58

Na řeckém ostrově Rhodos zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval řecký web Rodiaki. Později vyšlo najevo, že šlo o talentovaného fotbalistu Davida Jeřábka.

Smrtelná nehoda se stala po 10:00 SELČ na silnici vedoucí přes pobřežní obec Afantu, která se nachází na severovýchodě ostrova. Řek narozený v roce 1965 srazil mladíka, který se v dané oblasti pohyboval pěšky. Čech svým zraněním později podlehl.

Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit.

Tragédie se dotkla i fotbalových klubů z Brna. „David byl nejen talentovaným fotbalistou, ale především skvělým klukem, na kterého budeme s úctou a vděčností vzpomínat. Celý klub SK Artis Brno vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, spoluhráčům i všem, které tato bolestná ztráta zasáhla,“ oplakává mrtvého Čecha oddíl (dříve SK Líšeň), jenž se dostal místo za korupci potrestané Karviné do I. ligy. Jeřábek kopal v Artisu za dorost i B-tým.

Se smutkem zprávu přijala i konkureční Zbrojovka, kde tragicky zesnulý talent působil v mládeži v letech 2021 až 2023 a nastoupil do 57 soutěžích utkání: „Upřímnou soustrast vyjadřujeme jeho rodině, blízkým i přátelům. Davide, odpočívej v pokoji!“

Rhodos
Rhodos
Rhodos
Na pláži Prasonisi lze přecházet mezi Egejským a Středozemním mořem.
V Lindosu najdete vše na jednom místě. Písečnou pláž, křivolaké uličky mezi bíle natřenými domy a na kopci se vyjímají pozůstatky chrámu bohyně Athény.

Témata:
nehodasmrtčechostrovvozidloŘeckosilniceRhodos
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Jiri Jezek ( 4. července 2026 22:25 )

Sportovci jsou úplně zbytečný lidi

Jirik-ta ( 4. července 2026 04:17 )

😁 Hm, kámoš, no teda.

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