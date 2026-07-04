Smrt Čecha (†19) na Rhodosu: Byl to fotbalista z Brna!
Na řeckém ostrově Rhodos zemřel 19letý Čech, kterého osobním vozidlem srazil Řek. S odvoláním na policii o tom informoval řecký web Rodiaki. Později vyšlo najevo, že šlo o talentovaného fotbalistu Davida Jeřábka.
Smrtelná nehoda se stala po 10:00 SELČ na silnici vedoucí přes pobřežní obec Afantu, která se nachází na severovýchodě ostrova. Řek narozený v roce 1965 srazil mladíka, který se v dané oblasti pohyboval pěšky. Čech svým zraněním později podlehl.
Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit.
Tragédie se dotkla i fotbalových klubů z Brna. „David byl nejen talentovaným fotbalistou, ale především skvělým klukem, na kterého budeme s úctou a vděčností vzpomínat. Celý klub SK Artis Brno vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, spoluhráčům i všem, které tato bolestná ztráta zasáhla,“ oplakává mrtvého Čecha oddíl (dříve SK Líšeň), jenž se dostal místo za korupci potrestané Karviné do I. ligy. Jeřábek kopal v Artisu za dorost i B-tým.
Se smutkem zprávu přijala i konkureční Zbrojovka, kde tragicky zesnulý talent působil v mládeži v letech 2021 až 2023 a nastoupil do 57 soutěžích utkání: „Upřímnou soustrast vyjadřujeme jeho rodině, blízkým i přátelům. Davide, odpočívej v pokoji!“
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