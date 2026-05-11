Dva mrtví po nehodě na D1: Lence zemřel partner před očima! Co se stalo?

Rado (†40) zemřel na místě, Lenka (32) přišla o parťáka a životní lásku
Autor: Štepánka Grofová - 
11. května 2026
10:48

Zastavili, aby pomohli řidiči s proraženou pneumatikou, domů se už ale vrátil jen jeden. Na slovenské dálnici D1 narazil kamion do odstavených dodávek mobilního pneuservisu. Slovák Rado a polský řidič zemřeli na místě. Partnerka zesnulého Lenka přežila jen o vlásek. Český kamioňák se podle policie nevěnoval řízení.

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek 7. května krátce po půlnoci ve směru od Piešťan na Trnavu. Rado (†40) a jeho partnerka Lenka (32) vyrazili se svým mobilním pneuservisem na pomoc polskému řidiči dodávky s defektem pneumatiky.

Jejich vůz byl řádně označený výstražnými světly a oba měli reflexní bundy. Postupovali rutinně, jako už mnohokrát. Zatímco Rado připravoval nářadí na výměnu kola, Lenka rozmísťovala za odstavenými auty světelné kužely.

Pak se ale objevilo nákladní auto značky MAN. Kamion se řítil vysokou rychlostí a nezpomaloval. Lenka mu začala dávat světelné signály, aby přejel do druhého pruhu, řidič však nereagoval. „Řítil se přímo na nás. Ani nezpomalil,“ popsala slovenskému deníku Nový Čas. Kamion pak narazil pravou přední částí do odstaveného Peugeotu Boxer a ten odhodil do další dodávky. Muži stojící u auta neměli nejmenší šanci. Zemřeli na místě.

Lenka si zachránila život na poslední chvíli, když přeskočila svodidla. „Mého přítele zachytil přímo u auta. Dodnes mám před očima ten moment. Tu sekundu, kdy jsem pochopila, že ho už nikdy neuvidím,“ popsala zdrceně.

Video  Český kamion na slovenské D1 zabil dva muže.  - Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj
Kamion zastavil až zhruba sto metrů za místem střetu. Kromě Lenky vyvázl bez zranění i druhý Polák (24) z dodávky.

Slovenská policie uvedla, že český řidič kamionu se pravděpodobně plně nevěnoval řízení. Dechová zkouška i test na drogy ale vyšly negativně. Případ si převzal vyšetřovatel a zahájil trestní stíhání kvůli usmrcení z nedbalosti.

Lenka po tragédii přišla nejen o životního partnera, ale i kolegu, s nímž společně budovala podnikání. Podle jejích slov šlo o člověka, jenž vždy myslel víc na ostatní než na sebe.

