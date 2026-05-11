Dominik (†23) zemřel po nárazu do stromu: Auto se roztrhlo na tři kusy!

Autor: Štepánka Grofová - 
11. května 2026
09:28

Obrovská tragédie otřásla okolím Rimavské Soboty na Slovensku. Dominik nepřežil děsivou nehodu, kdy osobní auto narazilo do stromu a rozpadlo se na tři části. Jeho matku transportoval vrtulník v kritickém stavu do nemocnice. Policie zveřejnila mrazivé video ze zásahu.

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek 7. května odpoledne na silnici mezi slovenskými obcemi Bottovo a Pavlovce. Osobní vůz volkswagen z dosud neobjasněných příčin vyjel ze silnice a narazil do stromu. Síla nárazu byla tak obrovská, že se vůz roztrhl na tři kusy.

Záběry zveřejněné policií ukazují rozsah devastace. Z auta zůstaly jen trosky rozházené kolem silnice a stromu. Policie zároveň upozornila, že video ze zásahu není vhodné pro citlivé povahy.

Video  Auto se po nárazu do stromu roztrhlo na tři kusy.  - Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
Podle slovenských médií cestoval ve voze Dominik (†23) se svou matkou (45). Mladý řidič zemřel na místě, ženu našli hasiči zaklíněnou v troskách. Po vyproštění ji letečtí záchranáři transportovali do nemocnice v kritickém stavu.

Nehoda se stala v mírné zatáčce na konci rovného úseku silnice. Přesná příčina havárie zatím není známá. Případ si převzal rimavskosobotský vyšetřovatel a policie zahájila trestní stíhání pro usmrcení. Okolnosti tragédie dál prověřují kriminalisté i dopravní znalci.

Uživatel_6319426 ( 11. května 2026 09:46 )

Kdyby jezdil na ovci jak byl zviklí tak se mu to nestalo.

Malý syn Absolonové způsobil rozruch! Zpěvačka nestačila zírat
Když srdce změní tvar v „past na chobotnice“. Syndrom zlomeného srdce není mýtus, ale nebezpečný stav
Nejlepší recepty z chřestu: Krémové risotto, quiche i luxusní polévka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Lákají na tisíce za testování aplikací. Z nevinné brigády se ale vyklube praní špinavých peněz
Tribuna Sever vs. Tvrdík: konec křehkého vztahu? Zlom přišel v Plzni, radikalizace a zrada
Babiš, Havlíček či Schillerová jsou podprůměrní baviči, ale jejich rádoby vtipné varieté je dobré sledovat
Svědectví, která nezmizí: To nejlepší z Czech Press Phota najdete v netradičních prostorách i v nové knize
