Dominik (†23) zemřel po nárazu do stromu: Auto se roztrhlo na tři kusy!
Obrovská tragédie otřásla okolím Rimavské Soboty na Slovensku. Dominik nepřežil děsivou nehodu, kdy osobní auto narazilo do stromu a rozpadlo se na tři části. Jeho matku transportoval vrtulník v kritickém stavu do nemocnice. Policie zveřejnila mrazivé video ze zásahu.
K tragické nehodě došlo ve čtvrtek 7. května odpoledne na silnici mezi slovenskými obcemi Bottovo a Pavlovce. Osobní vůz volkswagen z dosud neobjasněných příčin vyjel ze silnice a narazil do stromu. Síla nárazu byla tak obrovská, že se vůz roztrhl na tři kusy.
Záběry zveřejněné policií ukazují rozsah devastace. Z auta zůstaly jen trosky rozházené kolem silnice a stromu. Policie zároveň upozornila, že video ze zásahu není vhodné pro citlivé povahy.
Podle slovenských médií cestoval ve voze Dominik (†23) se svou matkou (45). Mladý řidič zemřel na místě, ženu našli hasiči zaklíněnou v troskách. Po vyproštění ji letečtí záchranáři transportovali do nemocnice v kritickém stavu.
Nehoda se stala v mírné zatáčce na konci rovného úseku silnice. Přesná příčina havárie zatím není známá. Případ si převzal rimavskosobotský vyšetřovatel a policie zahájila trestní stíhání pro usmrcení. Okolnosti tragédie dál prověřují kriminalisté i dopravní znalci.
Kdyby jezdil na ovci jak byl zviklí tak se mu to nestalo.