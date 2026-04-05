Tragédie při hledání velikonočních vajíček: Strom usmrtil kojence a další dva lidi

Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Ilustrační foto: Flensburg
Autor: ČTK 
5. dubna 2026
16:09

Tři lidi včetně kojence zabil v neděli 5. dubna ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko 30 metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.

Neštěstí se odehrálo dopoledne poblíž města Flensburg. Mezi mrtvými je matka a její dítě. Další čtyři lidé zůstali pod stromem zaklíněni.

Navzdory okamžité záchranné akci ještě na místě zemřely 16letá dívka a 21letá žena. Desetiměsíční dcera 21leté ženy byla v těžkém stavu převezena vrtulníkem do nemocnice v Kielu, kde později svým zraněním podlehla. Závažná poranění utrpěla 18letá dívka, kterou vrtulník převezl do nemocnice v Heide. Další osoby utrpěly lehká zranění.

Podle dosavadních poznatků policie bylo v lese asi 50 lidí, aby hledali velikonoční vajíčka. Během toho na skupinu pravděpodobně v důsledku silného větru spadl vzrostlý strom.

Video  Dramatická záchrana muže z Jiříkova, který spadl ze stromu a dostal záchvat  - PČR
Video se připravuje ...
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Pád stromu v německém Flensburgu usmrtil tři lidi včetně kojence
Ilustrační foto: Flensburg

