Turistka zmizela na procházce: Stala se obětí šamanství a čarodějnictví?!

Pohřešovaná Lorna McSorleyová s manželem
Autor: Nicole Kučerová - 
4. dubna 2026
11:44

Turistka šla na procházku mimo hotelový resort a už se nikdy nevrátila. Místní obyvatelé se obávají, že ji rozčtvrtili a prodali za účelem šamanství a čarodějnictví. Domorodci údajně věří, že lidské ostatky nosí štěstí a mají zázračné lékařské účinky.

Turistka Lorna McSorleyová (71) loni v září zmizela na výletě v Jihoafrické republice. Po půlročním pátrání policie stále netuší, co se mohlo stát. Místní obyvatelé jsou přesvědčení, že byla unesena a zabita. Vyšetřovatelé po ní nadále pátrají jako po pohřešované osobě.  

Žena původem z Anglie přitom nebyla jediná, komu se v oblasti přihodilo něco hrozného. V poslední době je evidovaných 11 pohřešovaných v okolí města Mkuza, místní obyvatelé jsou přesvědčení, že vědí, co přesně se stalo. 

V oblasti je populární šamanství využívající rostliny a živočichy k tvorbě zázračných „lektvarů“, které mají mít léčivé účinky. V poslední době ale vzrostla potřeba využívat při tradiční léčbě i lidské ostatky, jako jsou lebky, končetiny a orgány, informoval deník Daily Mail.

Čarodějnická praxe „muti“ věří, že části lidského těla jsou velmi účinné v oblasti léčitelství. Zpracované ostatky se využívají jako masti nebo amulety štěstí. Bratr pohřešované Lorny je přesvědčený, že se stala obětí kruté praktiky. Několik místních obyvatel nezávisle na sobě naznačilo, že je to nepravděpodobnější scénář zmizení, uvedl server NDTV.

"Předpokládám, že to musí být pravda. Nenapadá mě nic jiného. Kdyby na ni zaútočilo divoké zvíře, zanechalo by po sobě něco. Ale nebyla tam žádná stopa. Vůbec nic,“ řekl bratr pohřešované seniorky. Vyšetřovatelé se případem nadále zabývají.

