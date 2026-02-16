Rus se natáčel při sexu v Ghaně: Milují mou bílou kůži, tvrdí

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
16. února 2026
16:45

Ghana hodlá Rusko požádat o vydání svého občana, který je v této africké zemi obviněn, že se tajně nahrával při sexu s různými ženami. Nahrávky pak bez jejich vědomí a souhlasu sdílel na internetu, napsal zpravodajský server BBC News.

Africká a ruská média muže identifikovala jako samozvaného „mistra ve svádění“ a blogera, kterému je něco přes 30 let. Podle listu The Tanzania Times ruský Casanova před Ghanou navštívil Jihoafrickou republiku a Keňu a v obou těchto zemích si užíval sex s místními ženami, což si i natáčel.

Na internetu se poté chlubil, že se v těchto zemích mohl vyspat s každou ženou, s níž se setkal, aniž by je vůbec musel svádět, protože „milují jeho bílou kůži“, dodal list The Tanzania Times. Podle médií muž používal sluneční brýle vybavené kamerou, na kterou své milostné eskapády natáčel.

Ghanský ministr pro komunikace a digitální technologie Samuel George o víkendu novinářům řekl, že si předvolal ruského velvyslance, aby s ním tento incident prodiskutoval. Ghanské ministerstvo pro genderové otázky, děti a sociální ochranu už dříve potvrdilo, že muž ze země odletěl. To ale „nesnižuje závažnost jeho údajného chování ani zodpovědnost státu pohnat ho k zodpovědnosti“, dodalo ministerstvo.

George uvedl, že požádal ruského velvyslance v Akkře o spolupráci Moskvy při snaze zajistit obětem spravedlnost. Rusko však své občany nevydává vyjma extrémních okolností, napsal server BBC News.

Podle ghanského zákona o kybernetické bezpečnosti z roku 2020 může každému, kdo zveřejní explicitní snímky dětí nebo dospělých bez jejich plného souhlasu, hrozit až 25 let vězení.

Ghanské úřady věnují stále větší pozornost zneužívání na internetu, včetně sexuálního vydírání a podvodů v oblasti vztahů. V posledních letech došlo k nárůstu počtu zatčení za tyto trestné činy.

V roce 2022 odsoudil soud 22letého opraváře telefonů Solomona Dogu k 14 letům vězení za sdílení nahých snímků libanonské ženy. Doga se přiznal k sexuálnímu vydírání a sdílení intimních snímků bez souhlasu dotyčné osoby.

Ghana také zavedla nové normy navazující na zákon o kybernetické bezpečnosti z roku 2020. Trestají osoby, které sdílejí nahé fotografie nebo videa online - zejména žen a dětí. Často se podobné snímky nebo záběry na internetu objevují z pomsty nebo za účelem vydírání.

Témata:
skrytá kameraRuskosexJihoafrická republikaInternetGhana
