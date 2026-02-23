Z Česka upláchl Radovan Krejčíř (57) před víc než dvaceti lety, nový domov – a teritorium pro mafiánské podnikání – našel v Jihoafrické republice. I tam ale sklapla past. Před deseti lety, 23. února 2016, si vyslechl verdikt. Za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami dostal 35 let vězení.
Krejčíř v cele „slaví“ kulaté výročí. Z bosse je student informatiky
1.Mazaný úprk z ČernošicPodnikatel a údajný miliardář Radovan Krejčíř byl už v České republice obviněný z podvodu, ze zločinného spolčení a z přípravy vraždy, když v polovině června 2005 uprchl při domovní prohlídce v jeho vile v Černošicích. Podařilo se mu zamknout jednoho z příslušníků, když ho doprovázel na záchod.
To všechno proběhlo po osmi hodinách, které u něj policisté strávili prohledáváním domu, který formálně vlastnila jeho manželka Kateřina. Právě tu policie vinila z organizace útěku. Obviněna ale nebyla, neboť šlo o osobu blízkou.
Kvůli útěku se dostala policie pod palbu kritiky, v souvislosti s útěkem o několik dní později rezignoval policejní prezident Jiří Kolář, podmíněným trestem byl také potrestán velitel domovní prohlídky. Žádné další obvinění Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v souvislosti s únikem nevznesla.
2.Nový domov
Krejčíř po útěku zamířil na Seychelské ostrovy (již dříve si tam zařídil občanství), kam za ním odjeli i manželka Kateřina se synem Denisem. V dubnu 2007 přicestoval Krejčíř pod falešnou identitou do Jihoafrické republiky. Byl ihned zatčen, ale následně propuštěn na kauci. A mohl se vrátit ke svému „řemeslu“.
Brzy se v novém působišti zorientoval a vypracoval se do horních pater jihoafrického podsvětí. „V desátých letech byla nejvýznamnější síť soustředěna kolem českého uprchlíka Radovana Krejčíře a Cyrila Beeky, který měl politické konexe. Krejčíř měl na výplatní listině nejvyšší policejní generály, mezi nimiž byl údajně i komisař Gautengu Joey Mabasa, šéf detektivů generálporučík Vinesh Moonoo a tehdejší šéf Hawks (elitní policejní jednotky pro vyšetřování organizovaného zločinu a korupce, pozn. red.) Shadrack Sibiya, ačkoli všichni toto popřeli. S Krejčířem a nájemnými vrahy bylo spojeno téměř tucet vražd,“ píše místní server EWN.
O život přišel například německý obchodník s drahými automobily Uwe Gemballa, majitel striptýzových barů Lolly Jackson, údajný šéf tamního podsvětí Cyril Beeka či libanonský podnikatel Bassam Issa zvaný Černý Sam.
3.35 let vězení
V listopadu 2013 jej opět zatkli. V květnu 2014 stanul před soudem a v únoru 2016 si vyslechl trest 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Případ se týkal únosu a mučení Bhekiho Lukheleho, bratra drogového dealera, který zmizel i s 25 kilogramy pervitinu. Ač Krejčíř účast na zločinech odmítal, jeho snaha o odvolání byla neúspěšná.
4.Soud s vrchním bachařem
Pravidelně si stěžoval jihoafrickým úřadům na podmínky svého věznění a oznámil, že se bojí o život. Naposledy o sobě dal vědět na podzim – u soudu porazil šéfa věznice, který mu nechtěl dovolit používat notebook. Potřebuje ho prý (včetně nabíječky a internetu), aby se mohl online vzdělávat, stal se totiž internetovým studentem informatiky na Oxbridge Academy. Soudkyně jeho nároky uznala.
Neúspěšné byly jiné stížnosti - argumentoval mj. i strachem o život - jakož i pokusy o útěk z vězení.
5.Fotbal s Pistoriem
Médii v JAR a Česku také proletěly záběry, kterak se skamarádili dva z nejslavnějších jihoafrických vězňů. Krejčíř si chodil zakopat míčem s paralympijskou hvězdou – protézový sprinter Oscar Pistorius v téže věznici pykal za zastřelení své manželky Reevy Steenkampové (†29).
„Chtěli jsme se dostat blíže ke všem lidem spojovaným s Krejčířem a on s Oscarem za mřížemi tráví spoustu času. Nemáme ale zatím žádné důkazy, abychom Pistoriuse mohli spojovat s nějakými kriminálními aktivitami,“ uvedla o něco později policie po šťáře na celách obou celebritních trestanců. Našly se například mobily, paměťové karty a harddisk.
6.Vydání do Česka?
ČR usiluje o Krejčířovo vydání z JAR od roku 2007. V polovině března 2018 jihoafrický soud souhlasil s Krejčířovým vydáním, konečné rozhodnutí ale záleží na tamním ministru spravedlnosti. Proces vydání se může táhnout ještě několik let. Česká republika na Krejčíře v minulosti vydala několik mezinárodních zatykačů. Krejčíř v ČR marně usiluje o nové soudní řízení vedené v jeho přítomnosti.
Loni na jaře mluvčí jihoafrického ministerstva spravedlnosti tamnímu deníku News24 řekl, že JAR Krejčíře nevydá, dokud si neodpyká pětatřicetiletý trest v tamním vězení. „Osobu nelze vydat během výkonu trestu nebo před dokončením místního řízení,“ řekl mluvčí Terence Manasa. Podle něj by si Krejčíř před vydáním do ČR musel v JAR nejprve odpykat svůj trest, jelikož země spolu nemají dohodu o výměně vězňů.
7.Ústavní stížnost
České soudy už nad Krejčířem vynesly několik rozsudků. V případu pokusu o vytunelování státního podniku Čepro a přípravu vraždy celníka pražský vrchní soud Krejčířovi v březnu 2018 potvrdil souhrnný patnáctiletý trest zahrnující i další činy. Krejčíř v kauze podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ke kterému se obrátilo také pět dalších aktérů kauzy. V lednu 2021 Nejvyšší soud zamítl Krejčířovo dovolání. Krejčíř podal ústavní stížnost, kterou Ústavní soud (ÚS) v lednu 2022 odmítl.
Krejčíř v ČR usiluje o nové soudní řízení vedené v jeho přítomnosti. Byl souzen v nepřítomnosti, sám se už ale nepovažuje za uprchlého, protože česká justice ví, kde se nachází. Pražský městský soud jeho žádost v létě 2023 zamítl. Krejčíř proti tomuto rozhodnutí podal ústavní stížnost, kterou loni v lednu Ústavní soud odmítl.
8.Dražby vil
Krejčíř proslul i svou zálibou v luxusním bydlení. V Černošicích u Prahy si zařídil opulentní sídlo – na pozemku dvou tisíc metrů čtverečních si nechal vystavět celé sportovní centrum s kurtem na squash, basketbalovým hřištěm, vnitřním i venkovním bazénem a diskotékou. Ve vinotéce měl tisícovku lahví, v akváriu žraloka či extrémně jedovatého perutýna. Místo trezoru pak cennosti i zbraně skrýval rovnou v tajné místnosti.
Hodnota vily se odhadovala i na 400 milionů Kč. Stát se chátrající palác, poničený požárem, dlouho pokoušel prodat, nakonec se musel spokojit s 15 miliony. Nová majitelka nemovitost zrekonstruovala a předloni opět nabídla k prodeji, za 55 milionů, psaly Lidovky.cz.
Přepychově se zařídil i v Jihoafrické republice. Jednu vilu měl v Bedfordview – předměstí Johannesburgu, a k tomu venkovské sídlo v údolí řeky Vaal. Obě tyto nemovitosti, zabavené státem pro neplacení daní, se prodaly roku 2015 za 17 milionů randů (tehdy 30 milionů korun). „Většina ložnic má ocelové dveře s mnoha zámky, což vypadá podivně a trochu to naznačuje, že měl strach,“ vylíčil Christiaan Gey van Pittius, jeden ze zájemců v dražbě. Na interiéru se podle něj podepsaly Krejčířovy obavy o své bezpečí. Koupelna byla tak prostorná, že by se v ní daly pořádat diskotéky…
9.Filmová hvězda
